Mallorca Dance Festival 2026, el baile deportivo internacional en Calvià

Del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, el municipio de Calvià acogerá la quinta edición del Mallorca Dance Festival, una cita que se consolida como uno de los eventos más relevantes del calendario internacional de baile deportivo y que invita tanto a residentes como a visitantes a descubrir un espectáculo único en la isla.

Durante esta edición, que crece hasta los cuatro días de duración debido al aumento de su relevancia internacional y al elevado número de categorías en competición, el Pabellón Municipal Galatzó se transformará en un gran escenario dedicado a la danza, reuniendo a más de 1.000 participantes procedentes de hasta 35 países. Bailarines y bailarinas competirán en distintas disciplinas de bailes de salón, tanto en modalidad individual como en pareja, incluyendo estilos estándar y latinos, en un entorno que combinará técnica, emoción y puesta en escena.

El crecimiento del festival ha sido notable en los últimos años, posicionando a Mallorca como un destino clave dentro del circuito internacional del baile deportivo. De hecho, esta edición situará a Calvià como sede de algunas de las pruebas más destacadas del panorama mundial. El sábado se celebrarán el Europeo Absoluto Estándar y el World Open Latino, una de las competiciones que más puntos otorgan para el ranking internacional tras el Grand Slam de Baile Deportivo, y en las que ya están inscritas parejas de primer nivel, incluyendo finalistas de campeonatos del mundo, lo que garantiza un espectáculo de altísima calidad.

Además, el Mallorca Dance Festival será también escenario de importantes citas nacionales y europeas, como el Campeonato de España de Solo 10 Bailes y el Europeo Youth Latino en categoría sub-19, consolidándose como una plataforma tanto para la élite como para el talento emergente. Durante estos días, el pabellón se convertirá en un auténtico recinto de baile deportivo donde el público podrá disfrutar de coreografías de gran nivel, vestuarios espectaculares y la energía propia de una competición internacional.

Más allá de la competición, el evento ofrece una experiencia completa donde deporte, arte y espectáculo se dan la mano, reforzando su proyección internacional y atrayendo a participantes y visitantes de todo el mundo. La organización invita a todos aquellos que quieran vivir de cerca esta disciplina a acercarse y formar parte del ambiente único que se genera durante el festival. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial: https://mallorcadancefestival.com/entradas/

El evento está cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y cuenta con el apoyo institucional de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.