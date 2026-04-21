Zona Ecom Academy gana relevancia en España con su modelo de tiendas online con inteligencia artificial

Zona Ecom Academy se ha consolidado como una de las academias más relevantes dentro del sector de las tiendas online con inteligencia artificial en el mercado hispanohablante.

En los últimos meses, el interés por este tipo de modelo ha crecido significativamente, impulsado por la digitalización de los negocios y el avance de la inteligencia artificial aplicada al ecommerce.

Cada vez más personas buscan alternativas que les permitan generar ingresos desde casa o construir un negocio digital propio, y es en este contexto donde las tiendas online con inteligencia artificial están ganando protagonismo frente a modelos tradicionales.

A diferencia de otros enfoques formativos, Zona Ecom Academy propone un sistema basado en la creación de tiendas online aceleradas con IA, donde el alumno no solo aprende la teoría, sino que implementa con acompañamiento real desde el primer momento.

El modelo incluye mentorías, clases en directo y resolución de dudas, alejándose del formato tradicional de cursos grabados sin soporte, lo que permite acortar la curva de aprendizaje y facilitar la aplicación práctica en escenarios reales.

Actualmente, la academia acumula más de 22 millones de euros generados en ventas por parte de sus alumnos, con decenas de casos que han superado los 10.000€, 100.000€ e incluso el millón de euros en facturación.

Este crecimiento ha provocado un aumento en las búsquedas relacionadas con opiniones y experiencias, reflejando el interés de los usuarios por entender mejor cómo funciona este modelo antes de dar el paso y crear su propia tienda online.

Además, el auge de este tipo de formaciones está directamente relacionado con el cambio en los hábitos laborales, donde cada vez más personas buscan modelos flexibles que les permitan gestionar su tiempo y construir ingresos de forma digital.

Más información y opiniones reales de alumnos de Zona Ecom Academy: https://zonaecom.com/opiniones/