atmira suma impulso estratégico en inteligencia artificial

atmira sigue avanzando en su proceso de transformación, situando la inteligencia artificial como eje central de su estrategia para anticipar los cambios que esta tecnología está provocando en la ingeniería de software y los modelos de gestión empresarial. La incorporación de Esplugas y del Río refuerza esta visión estratégica con talento sénior y experiencia en desarrollo de producto y aplicación de IA en entornos empresariales.

Esta evolución estratégica se centra en dos ejes principales: por un lado, el impulso de proyectos de innovación en ingeniería de software, como ModernIzA, y el desarrollo de frameworks en el contexto de IA4IT, orientados a transformar la manera en que las organizaciones diseñan, desarrollan y operan la tecnología. Por otro, la consolidación de alianzas estratégicas con grandes partners tecnológicos, que permiten evolucionar soluciones de negocio como SIREC, ampliando sus capacidades de orquestación y roles operativos asociados a procesos de negocio.

La inteligencia artificial se integra como competencia transversal en el modelo operativo y de liderazgo de atmira, impulsando iniciativas para avanzar hacia la creación de productos basados en IA, combinando conocimiento del negocio, especialización sectorial y capacidades tecnológicas.

Joan Cardona, CEO de atmira, comenta: «Con estas iniciativas damos un paso decisivo para integrar la inteligencia artificial en el corazón de nuestra estrategia, combinando la experiencia sectorial de atmira con las capacidades de confianza de nuestro ecosistema hiperescalador. Queremos que atmira sea un referente en la transformación de la ingeniería de software, generando más valor para nuestros clientes en un entorno en constante cambio».

Albert Esplugas, ingeniero técnico de telecomunicaciones y máster en ingeniería de software, tiene una amplia trayectoria en tecnología y IA. Fue director de Estrategia de Plataforma de Microsoft Ibérica y participó en la evolución de la IA en Amazon Web Services (AWS), donde fue responsable de relaciones con analistas para IA Generativa a nivel global.

Jorge del Río, ingeniero de telecomunicaciones, con más de 25 años de experiencia, ha liderado la transformación en gestión de clientes a nivel global. Fue Global CTIO de Konecta, liderando áreas de tecnología, innovación y ciberseguridad, impulsando la adopción de IA generativa.

Con estas incorporaciones, atmira refuerza su capacidad para afrontar la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, consolidando su compromiso con la evolución del negocio. Estos nombramientos en el board se suman al de Silvia Milián, experta en transformación del sector asegurador, consolidando una apuesta decidida por la incorporación de perfiles estratégicos que impulsen la evolución del negocio.

Sobre atmira

atmira es una compañía de servicios tecnológicos con 20 años de historia y un equipo de más de 800 personas distribuidas en diferentes Hubs en Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Vilafranca del Penedès y Logroño, y dos Hubs en Chile (Santiago y Temuco), estratégicos en el plan de internacionalización en LATAM.

Fundada en 2005 como consultora boutique, atmira creó un producto propio que es líder en Credit Risk Management, situándose como partner estratégico en la industria financiera. Hoy, atmira accede a distintas industrias y regiones (EMEA y LATAM), con una vocación internacional que refuerza su presencia global.