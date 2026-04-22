El café de especialidad crece a doble dígito en España pero su calidad en barra preocupa a los expertos

El café de especialidad se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la hostelería española. Según Fortune Business Insights, el mercado europeo de specialty coffee alcanzará los 15.820 millones de dólares en 2032, partiendo de los 8.300 millones de 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,64 %. En España, las estimaciones del sector sitúan el crecimiento anual en torno al 10 %, duplicando y triplicando el ritmo del café comercial.

La otra cara del fenómeno es el precio. Según el INE, el café fue la bebida que más se encareció en 2025, con una subida acumulada del 15,9 % en los siete primeros meses del año y un incremento interanual del 19,8 % respecto a julio de 2024. El Barómetro AECOC Shopperview confirma que el 43 % de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un café de especialidad.

El informe Coffee in Spain 2024 de Euromonitor International confirma la consolidación del segmento y señala como jugadores destacados del café de especialidad en España a tostadoras como La Mexicana, Syra Coffee y Cafés MyWay, que están liderando la adopción de programas de suscripción de café recién tostado a domicilio.

Sin embargo, profesionales certificados por la Specialty Coffee Association (SCA) como Sergio Robles y Lidia Zafra, cofundadores de la tostadora de especialidad Cafés MyWay (Sevilla), alertan de que esta expansión está atrayendo a operadores sin formación técnica, con consecuencias directas sobre la calidad servida al cliente final.

«El café de especialidad no es una etiqueta de marketing, es un estándar técnico verificable. Un grano que supera los 80 puntos SCA puede costar entre tres y cinco veces más que un café comercial. Si detrás de la barra no hay un barista formado, con un molino bien calibrado y conocimiento real del proceso de extracción, ese sobrecoste no llega a la taza. Al consumidor se le cobra un precio premium por una experiencia que no lo es», explica Sergio Robles.

En España no existe ninguna regulación que exija formación certificada para trabajar como barista. El programa oficial de la SCA (Barista Skills, Brewing, Sensory Skills, Green Coffee y Roasting, en tres niveles: Foundation, Intermediate y Professional) es totalmente voluntario. Escuelas autorizadas como La Escuela de Baristas, Hola Coffee Academy o Nomad Coffee Lab imparten estas certificaciones, pero la demanda por parte de operadores del sector sigue siendo minoritaria en relación con el ritmo de apertura de nuevos locales.

Los datos sectoriales respaldan la preocupación. Según informes de la Asociación Española del Café (AECafé) y Alimarket, la tasa de cierre de cafeterías en España alcanza el 25 % durante el primer año de actividad y se eleva hasta el 50 % acumulado en los tres primeros. Entre las causas identificadas se repiten la falta de diferenciación, la gestión deficiente y la inconsistencia en la calidad del producto servido.

El auge del tueste de especialidad en Andalucía

La expansión del sector ha descentralizado la actividad más allá de Madrid y Barcelona. Ciudades como Sevilla, Málaga y Granada concentran hoy un ecosistema consolidado de tostadores de especialidad. Cafés MyWay, fundada en Sevilla en 2023, ha duplicado su facturación en su segundo año de actividad, supera los 100 pedidos mensuales, trabaja con comercios colaboradores y presta servicios de café de especialidad para empresas y eventos. La tostadora ha sido consultada como fuente experta por Euromonitor International en sus proyectos anuales sobre el mercado español del café en 2024 y 2025.

«En cata se nota inmediatamente cuándo un café de origen está bien preparado y cuándo no. Un Etiopía lavado mal extraído pierde toda su identidad frutal; un Brasil sobreextraído se convierte en pura astringencia. El grano hace la mitad del trabajo; la otra mitad la hace quien lo prepara. La formación sensorial del personal no es un lujo, es el mínimo exigible cuando se habla de café de especialidad», añade Lidia Zafra, certificada por la SCA en Barista Skills, Sensory Skills, Brewing y Green Coffee.

El fenómeno coincide con la retirada de grandes cadenas internacionales del mercado español —Costa Coffee cerró su última tienda en el país en abril de 2024— y el avance simultáneo de las tostadoras independientes. La segunda edición del listado The Best Coffee Shops de Neodrinks, presentada en CoffeeFest Madrid, ha seleccionado 81 cafeterías de especialidad en toda España.

«La competencia genera calidad cuando los que entran vienen preparados. Cuando no, lo que se genera es ruido, precio inflado y desconfianza del consumidor. Y eso acaba perjudicando a todo el sector, también a quienes llevamos años formándonos para hacerlo bien», concluye Sergio Robles.

Sobre Cafés MyWay

Cafés MyWay es una tostadora de café de especialidad con sede en Sevilla, fundada en 2023 por Lidia Zafra Álvarez y Sergio Robles Domínguez, ambos miembros de la Specialty Coffee Association (SCA). Lidia Zafra cuenta con certificaciones SCA en Barista Skills, Sensory Skills, Brewing y Green Coffee.

La tostadora trabaja exclusivamente con granos de origen único con puntuación mínima de 80 sobre 100 en la escala SCA, con tueste semanal y envío directo desde el obrador al cliente final. Su catálogo incluye cafés seleccionados para cafeteras superautomáticas, espresso tradicional y métodos de filtrado manual, así como servicios de barra de café de especialidad para eventos, café para empresas y personalización de etiquetas.

Reconocimiento sectorial

Cafés MyWay ha sido incluida por Euromonitor International en su informe Coffee in Spain 2024 (Passport) como una de las tostadoras de especialidad destacadas en España por su programa de suscripción de café recién tostado, junto a La Mexicana y Syra Coffee. La tostadora ha sido consultada como fuente experta por Euromonitor en sus proyectos anuales sobre el mercado español del café en 2024 y 2025.

Cafés MyWay ha sido citada también en medios sectoriales y generalistas como Perfect Daily Grind, El Independiente, Gastroactitud, Revista Alimentaria, InfoHoreca, Diario de Sevilla y Sevilla Buenas Noticias.

Datos clave

Fundación: 2023

Sede: Sevilla (Andalucía, España)

Cofundadores: Lidia Zafra Álvarez y Sergio Robles Domínguez (miembros SCA)

Estándar de producto: café de especialidad 100 % arábica, puntuación mínima 80/100 SCA, tueste semanal

Canales: venta online directa y red de comercios colaboradores en Andalucía

Servicios: suscripción mensual, café para empresas, barra de café de especialidad para eventos, etiquetas personalizadas

Crecimiento: facturación duplicada en 2025; más de 100 pedidos mensuales

Reconocimiento: citada en Euromonitor International Coffee in Spain 2024

Compromiso social: patrocinio del luchador profesional Jesús Basco (WOW – World of Wrestling) y del Club de Balonmano Torreón Benalmádena (femenino)

Web: cafesmyway.com