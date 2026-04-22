Crearte Consulting integra IA en su estrategia de reclutamiento y revoluciona el sector de Recursos Humanos

Mientras el sector de los Recursos Humanos debate sobre digitalización, Crearte Consulting celebra la madurez de un modelo propio que lleva cuatro años transformando el mercado: el NetHunting. La firma anuncia hoy la integración total de inteligencia artificial en su ecosistema de Recruit Marketing para la selección de perfiles especialistas y directivos.

La eficacia del modelo actualizado quedó demostrada en una búsqueda reciente para una firma internacional que necesitaba un Country Manager para Madrid con carácter urgente. En una sola mañana, la vacante se activó ante una comunidad de más de 40.000 seguidores en redes profesionales y una base de datos de 50.000 candidatos cualificados. En menos de 12 horas los contenidos publicados superaron las 30.000 impresiones y generaron 300 candidatos interesados. El sistema de inteligencia artificial de la firma realizó entrevistas iniciales y análisis de competencias a los 50 perfiles más relevantes, con validación posterior de expertos con 30 años de experiencia en selección. A las 48 horas del encargo, el cliente disponía de tres finalistas con encaje técnico y cultural validado.

El NetHunting se basa en la premisa de que el talento no se localiza de forma aislada sino que se activa a través de redes de influencia y tecnología de precisión. No es una tendencia pasajera para Crearte Consulting: es un modelo que la firma lleva cuatro años perfeccionando y que ahora incorpora inteligencia artificial en todas sus fases.

«Llevamos cuatro años demostrando que el NetHunting funciona. Al incorporar inteligencia artificial de última generación en las fases de cribado, logrando que lo que antes era rápido sea ahora casi inmediato, sin perder el criterio humano que define la firma», explica Héctor Delgado, CEO y cofundador de Crearte Consulting.

Junto a este anuncio, la firma lanza el libro El profesional irreemplazable, una guía estratégica para que los candidatos mejoren su empleabilidad y comprendan las reglas del nuevo ecosistema laboral marcado por la inteligencia artificial. A partir de la publicación, Crearte ha desarrollado un índice propio que mide el nivel de empleabilidad de cada perfil y su grado de vulnerabilidad frente a la automatización, con el objetivo de que cada profesional pueda definir su hoja de ruta de mejora.

«Con el lanzamiento del libro reforzamos la posición como expertos que no solo seleccionan el mejor talento para las empresas, sino que orientamos a los profesionales tanto en España como en Iberoamérica», afirma Susana González, directora de Empleabilidad y cofundadora de Crearte Consulting.

Sobre Crearte Consulting

Con cuatro años de trayectoria liderando el concepto de NetHunting, Crearte Consulting es la firma de referencia en España para empresas que necesitan cubrir posiciones estratégicas con agilidad y precisión. Su combinación de comunidades profesionales, bases de datos cualificadas e inteligencia artificial permite completar procesos de selección directiva en una fracción del tiempo que requiere el headhunting tradicional.