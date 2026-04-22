GoodData lanza Agent Builder para IA empresarial

GoodData, la plataforma de analítica e inteligencia de decisiones impulsada por IA, anunció hoy el lanzamiento de Agent Builder, una nueva capacidad que amplía su plataforma con un entorno dedicado para crear, configurar y escalar agentes de IA en toda la empresa.

Agent Builder permite a las organizaciones ir más allá de asistentes de IA de propósito único y, en su lugar, desplegar múltiples agentes de analítica diseñados para fines específicos que pueden configurarse, gobernarse y escalarse con precisión entre clientes, espacios de trabajo y grupos de usuarios. El lanzamiento aborda un desafío creciente en las empresas: aunque las organizaciones están pasando rápidamente de la experimentación a la producción con agentes de IA, el despliegue consistente, seguro y escalable entre unidades de negocio sigue siendo difícil sin una ingeniería personalizada significativa.

De la experimentación a la escala empresarial

Aunque la mayoría de los proveedores de analítica han introducido funcionalidades básicas de agentes en los últimos meses, las empresas están descubriendo que el verdadero desafío no es construir un agente, sino operacionalizar y escalar agentes personalizados que sean fiables, gobernados y conscientes del contexto en entornos complejos.

Agent Builder está diseñado para cerrar esa brecha permitiendo a los equipos lanzar agentes listos para producción en minutos, manteniendo al mismo tiempo un control total sobre el comportamiento, el acceso a datos y la estructura de despliegue.

Tres principios clave detrás de Agent Builder

Desarrollo sencillo: con código o sin código

Los usuarios pueden crear agentes utilizando lenguaje natural o plantillas, configurando rol, habilidades, personalidad, conocimiento y acceso a través de una interfaz, sin necesidad de programar. Los usuarios avanzados pueden ampliar los agentes mediante API.

Contexto conectado por defecto: fundamentado y gobernado

Los agentes están conectados automáticamente a datos empresariales en vivo con control de permisos a través de la capa semántica gobernada de GoodData, AI Memory y AI Knowledge, lo que garantiza resultados consistentes y conformes.

Marco de agentes preconstruido: observable y trazable

Los agentes utilizan un marco de razonamiento estructurado que planifica tareas, selecciona herramientas, ejecuta pasos y se adapta dentro de límites definidos. Cada acción es totalmente observable y auditable.

Diseñado para control, observabilidad y escala empresarial

Agent Builder proporciona control centralizado sobre habilidades, personalidad, conocimiento y permisos, permitiendo a las organizaciones adaptar agentes para equipos y casos de uso específicos sin necesidad de esfuerzo de ingeniería. Todos los agentes incluyen trazabilidad integrada, monitorización de rendimiento y analítica de uso entre usuarios, espacios de trabajo y despliegues, garantizando una observabilidad completa a lo largo de su ciclo de vida.

Las organizaciones pueden desplegar agentes personalizados para analistas, usuarios de negocio, desarrolladores e ingenieros de datos, cada uno diseñado para respaldar sus flujos de trabajo y requisitos específicos. Diseñado para escala empresarial, Agent Builder admite despliegues multi-tenant, permitiendo que una única configuración de agente se implemente en cientos de entornos de clientes manteniendo la gobernanza y la consistencia. GoodData también está ampliando el soporte para ejecución activada por API y estándares emergentes de agentes, incluidos MCP y A2A.

«Seguíamos escuchando lo mismo: el agente funciona, pero llevarlo a producción lleva demasiado tiempo, y una vez en funcionamiento, no hay suficiente control sobre la configuración y la gobernanza», afirma Peter Fedorocko, Field CTO de GoodData. «Esa brecha existe porque las piezas nunca se diseñaron para ser configurables y escalables en un solo lugar. Agent Builder la cierra. Pasas de un punto de partida vacío a un agente gobernado y listo para producción en minutos, y lo despliegas en todas partes sin tener que reconstruir nada».

Sobre GoodData

GoodData es una plataforma de inteligencia de decisiones nativa de IA diseñada para ayudar a las empresas a convertir datos fiables en acciones seguras. Diseñada para analítica gobernada y escalable, GoodData permite a las organizaciones operacionalizar conocimientos, automatizar decisiones e integrar inteligencia directamente en productos y flujos de trabajo empresariales.

Con una arquitectura componible y una capa semántica gobernada en su núcleo, GoodData garantiza que la analítica impulsada por IA sea transparente, auditable y esté alineada con la forma en que las empresas definen y confían en sus datos. GoodData presta servicio a más de 123.000 de las principales empresas del mundo y a 3,9 millones de usuarios.