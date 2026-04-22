  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Grupo BlueDrone forma a más de 1.500 profesionales en operaciones UAS en España

Grupo BlueDrone consolida en España un modelo integral de formación y despliegue operativo de drones para fuerzas de seguridad, emergencias y administraciones públicas, tras formar a más de 1.500 profesionales y coincidir con la entrada en vigor del Real Decreto 517/2024

Grupo BlueDrone forma a más de 1.500 profesionales en operaciones UAS en España
Archivado en: Notas de Prensa

La entrada en vigor del Real Decreto 517/2024 y el despliegue del reglamento europeo de operaciones UAS están obligando a administraciones y organizaciones a profesionalizar sus capacidades aéreas. Ya no basta con disponer de un dron: es imprescindible contar con procedimientos, manuales operacionales, gestión del riesgo, pilotos cualificados y una estructura de mando y coordinación compatible con los sistemas de emergencia.

Grupo BlueDrone ha desarrollado precisamente ese modelo. La organización, especializada en formación, asesoría aeronáutica y despliegue operativo de sistemas UAS, ha formado a más de 1.500 profesionales en los últimos años, incluyendo policías locales, Guardia Civil, militares, protección civil y personal de emergencias, y ha participado directa o indirectamente en operaciones como incendios forestales, inundaciones, búsqueda de desaparecidos y apoyo en situaciones de crisis.

El modelo que ofrece va más allá de la formación de pilotos. Incluye formación oficial en escenarios europeos STS-01 y STS-02, certificaciones prácticas, asesoría documental completa para operadores, elaboración de manuales de operaciones, planes de mantenimiento, evaluaciones de riesgos y acompañamiento hasta la autorización operacional. Además, suministra equipos profesionales de última generación, como plataformas térmicas, drones de gran autonomía y sistemas automatizados tipo Dock, adaptados a las necesidades de cada organismo.

Entre los hitos recientes destaca la implementación de unidades UAS en múltiples ayuntamientos españoles, la formación especializada de cuerpos policiales y la entrega de sistemas avanzados como el Matrice 4T, diseñado para operaciones de seguridad y emergencias. Estos proyectos permiten a las administraciones mejorar su capacidad de respuesta, reducir riesgos para el personal y optimizar recursos públicos.

Cada implantación incluye protocolos de actuación, integración con centros de mando, entrenamiento práctico y asesoramiento continuo, con el objetivo de que el dron quede plenamente integrado en la cadena de decisiones y no opere como un elemento aislado.

De cara al futuro, Grupo BlueDrone trabaja en la expansión de unidades especializadas y en el desarrollo de programas avanzados de coordinación aérea, operaciones más allá de línea visual y despliegues automatizados, con el objetivo de posicionar a España como referente europeo en el uso profesional de drones para seguridad y emergencias.

«Los drones ya no son el futuro de la seguridad y las emergencias: son el presente, y quien no se adapte quedará fuera de la capacidad operativa del mañana», concluye José Orozco, responsable de Grupo BlueDrone.

Sobre José Díaz Orozco
Especialista en operaciones aéreas con drones y responsable de Grupo BlueDrone, organización dedicada a la formación, asesoría aeronáutica y despliegue operativo de sistemas UAS para fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias, administraciones públicas y sector privado estratégico. Con más de 1.500 profesionales formados, opera en escenarios STS europeos y escenarios no-EASA con autorización operacional.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CONSOLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Consolas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]