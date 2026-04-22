Grupo BlueDrone forma a más de 1.500 profesionales en operaciones UAS en España

La entrada en vigor del Real Decreto 517/2024 y el despliegue del reglamento europeo de operaciones UAS están obligando a administraciones y organizaciones a profesionalizar sus capacidades aéreas. Ya no basta con disponer de un dron: es imprescindible contar con procedimientos, manuales operacionales, gestión del riesgo, pilotos cualificados y una estructura de mando y coordinación compatible con los sistemas de emergencia.

Grupo BlueDrone ha desarrollado precisamente ese modelo. La organización, especializada en formación, asesoría aeronáutica y despliegue operativo de sistemas UAS, ha formado a más de 1.500 profesionales en los últimos años, incluyendo policías locales, Guardia Civil, militares, protección civil y personal de emergencias, y ha participado directa o indirectamente en operaciones como incendios forestales, inundaciones, búsqueda de desaparecidos y apoyo en situaciones de crisis.

El modelo que ofrece va más allá de la formación de pilotos. Incluye formación oficial en escenarios europeos STS-01 y STS-02, certificaciones prácticas, asesoría documental completa para operadores, elaboración de manuales de operaciones, planes de mantenimiento, evaluaciones de riesgos y acompañamiento hasta la autorización operacional. Además, suministra equipos profesionales de última generación, como plataformas térmicas, drones de gran autonomía y sistemas automatizados tipo Dock, adaptados a las necesidades de cada organismo.

Entre los hitos recientes destaca la implementación de unidades UAS en múltiples ayuntamientos españoles, la formación especializada de cuerpos policiales y la entrega de sistemas avanzados como el Matrice 4T, diseñado para operaciones de seguridad y emergencias. Estos proyectos permiten a las administraciones mejorar su capacidad de respuesta, reducir riesgos para el personal y optimizar recursos públicos.

Cada implantación incluye protocolos de actuación, integración con centros de mando, entrenamiento práctico y asesoramiento continuo, con el objetivo de que el dron quede plenamente integrado en la cadena de decisiones y no opere como un elemento aislado.

De cara al futuro, Grupo BlueDrone trabaja en la expansión de unidades especializadas y en el desarrollo de programas avanzados de coordinación aérea, operaciones más allá de línea visual y despliegues automatizados, con el objetivo de posicionar a España como referente europeo en el uso profesional de drones para seguridad y emergencias.

«Los drones ya no son el futuro de la seguridad y las emergencias: son el presente, y quien no se adapte quedará fuera de la capacidad operativa del mañana», concluye José Orozco, responsable de Grupo BlueDrone.

Sobre José Díaz Orozco

Especialista en operaciones aéreas con drones y responsable de Grupo BlueDrone, organización dedicada a la formación, asesoría aeronáutica y despliegue operativo de sistemas UAS para fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias, administraciones públicas y sector privado estratégico. Con más de 1.500 profesionales formados, opera en escenarios STS europeos y escenarios no-EASA con autorización operacional.