Karbon-X destaca SkyXero en el Día de la Tierra, llevando la acción climática en tiempo real a los viajes

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), un proveedor de soluciones climáticas verticalmente integrado que opera en mercados de carbono tanto regulados como voluntarios, conmemoró hoy el Día de la Tierra destacando SkyXero, su aplicación móvil diseñada para ayudar a las personas a comprender y actuar sobre las emisiones asociadas a sus viajes aéreos.

A medida que los viajes globales continúan aumentando, las emisiones de los vuelos siguen siendo uno de los componentes menos visibles y menos comprendidos del impacto ambiental individual. SkyXero aborda esta brecha al permitir a los usuarios calcular las emisiones asociadas a cualquier vuelo comercial y apoyar proyectos climáticos verificados como reforestación, energías renovables e iniciativas de reducción de carbono.

Para reforzar su compromiso con una responsabilidad climática práctica, Karbon-X ha implementado SkyXero internamente en su equipo directivo.

El director ejecutivo, Chad Clovis, ha utilizado SkyXero durante sus viajes este año para medir emisiones que suman un total de 13.187 kg de CO₂e y ha apoyado proyectos climáticos verificados a través de la plataforma, con contribuciones dirigidas a proyectos certificados por estándares reconocidos como Verra y Gold Standard, como parte de su actividad de viajes.

Esto refleja un cambio hacia la integración de consideraciones climáticas en las decisiones de viaje cotidianas, en lugar de limitar la acción a informes periódicos o a objetivos a largo plazo.

La iniciativa SkyXero también refleja el enfoque ESG más amplio de Karbon-X, integrando el seguimiento del impacto ambiental, la participación individual en la responsabilidad climática y la transparencia informativa tanto en su plataforma como en sus prácticas directivas. Al incorporar estos elementos en el comportamiento cotidiano de los viajes, la compañía continúa alineando sus operaciones con las expectativas en evolución de una acción climática medible y transparente.

Como parte de su iniciativa por el Día de la Tierra, Karbon-X igualará las contribuciones de los usuarios realizadas a través de SkyXero, hasta un total de 250.000 dólares (USD), reforzando su compromiso de escalar un impacto climático medible y transparente. No se espera que esta iniciativa tenga un impacto material en los resultados financieros de la compañía.

«El Día de la Tierra se ha centrado tradicionalmente en la concienciación», afirmó Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X. «Lo que estamos viendo ahora es un cambio hacia la participación. SkyXero está diseñada para hacer que esa participación sea accesible, ofreciendo a las personas una forma de comprender su impacto y responder de una manera que encaje con su forma habitual de viajar».

SkyXero permite a los usuarios:

Calcular las emisiones de cualquier vuelo comercial a nivel global.

Actuar a través de una experiencia móvil optimizada.

Apoyar proyectos climáticos verificados.

Realizar un seguimiento del impacto a lo largo del tiempo.

La aplicación tiene como objetivo conectar las decisiones cotidianas de viaje con soluciones climáticas verificadas, facilitando que las personas comprendan y aborden su impacto. SkyXero ya está disponible a nivel global.

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) es una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios integrales en mercados de carbono tanto regulados como voluntarios. Desde el origen de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo a la verificación, la emisión de créditos y la distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas confiables y transparentes a empresas e instituciones a nivel global. Más información en www.karbon-x.com.