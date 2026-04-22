Karbon-X ingresa 60,8 millones de dólares en nueve meses y presenta el Formulario 10-Q del tercer trimestre

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada, anunció hoy que ha presentado su Informe Trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente a los nueve meses finalizados el 28 de febrero de 2026.

La presentación refleja la continua expansión de Karbon-X en los mercados globales de carbono, con ingresos acumulados en el año de 60,8 millones de dólares, un balance reforzado y una creciente cartera de proyectos, respaldados por una mayor demanda de soluciones de carbono de alta integridad.

«Karbon-X ha crecido significativamente en los últimos doce meses, con ingresos de 60,8 millones de dólares en nueve meses que reflejan una sólida ejecución comercial en nuestras operaciones de trading», afirmó Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X Corp.

«Aunque los volúmenes de trading del tercer trimestre reflejaron la variabilidad esperada en los plazos de liquidación en los mercados internacionales, nuestro negocio subyacente continúa fortaleciéndose. Seguimos centrados en un crecimiento disciplinado en trading, desarrollo de proyectos e infraestructura digital a medida que ampliamos nuestra posición en el mercado global de carbono».

Aspectos financieros destacados

Los ingresos aumentaron de 1,5 millones a 60,8 millones de dólares (USD) en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 3.872 %, reflejando el crecimiento de la actividad global de trading en los mercados de carbono regulados y voluntarios.

Beneficio bruto de 774.589 dólares (USD) en el periodo de nueve meses, frente a 702.086 en el mismo periodo del año anterior.

Mejora de la liquidez, con un aumento del efectivo final del 476 %, pasando de 704.346 dólares al inicio del ejercicio fiscal a 4,1 millones de dólares (USD) al cierre del trimestre, respaldado por 5,4 millones de dólares en nuevo capital obtenido mediante emisiones de pagarés convertibles y operaciones de capital.

Los activos corrientes totales alcanzaron los 17,9 millones de dólares (USD), frente a 5,8 millones a 31 de mayo de 2025, reflejando la expansión de cuentas a cobrar por trading, préstamos a cobrar e inventario de créditos de carbono.

Aspectos operativos y estratégicos destacados

Finalización de la adquisición de una cartera estratégica de proyectos de compensación de carbono por 605.093 dólares, proporcionando propiedad directa de proyectos de créditos de carbono en desarrollo con un valor de mercado estimado superior al coste de adquisición.

Expansión de las operaciones globales de trading de créditos de carbono en múltiples estándares, incluyendo VCS, Gold Standard, ACR y REDD+, apoyando la diversificación de ingresos y una base más amplia de contrapartes internacionales.

Avances en la cartera de desarrollo de proyectos de carbono de la compañía, con múltiples proyectos progresando hacia hitos de verificación que se espera generen futuras emisiones de créditos.

Progreso en el desarrollo de la plataforma digital de trading de carbono de la compañía, mejorando la transparencia, trazabilidad y liquidez en el mercado voluntario de carbono.

Refuerzo de la infraestructura financiera y de gobernanza, incluyendo la continua mejora de sistemas de reporting, controles internos y capacidades de preparación para auditorías.

La demanda de créditos de carbono de alta calidad continúa aumentando a medida que evolucionan los requisitos regulatorios y corporativos a nivel global. Los mercados regulados se están endureciendo en regiones clave, mientras que los mercados voluntarios experimentan un aumento de la demanda de oferta verificada y de alta integridad.

El modelo verticalmente integrado de Karbon-X, que abarca el origen de proyectos, el trading y la infraestructura digital, posiciona a la compañía para participar en múltiples segmentos de este mercado en crecimiento.

Karbon-X sigue centrada en un crecimiento disciplinado, la ejecución estratégica y la creación de valor a largo plazo para los accionistas a medida que continúa ampliando sus operaciones.

Los estados financieros consolidados no auditados de la compañía y otras divulgaciones adicionales se incluyen en el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q.

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) es una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios integrales en mercados de carbono tanto regulados como voluntarios. Desde el origen de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo a la verificación, la emisión de créditos y la distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas confiables y transparentes a empresas e instituciones a nivel global. Para más información, visitar www.karbon-x.com.