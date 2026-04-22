Nueva Mutua Sanitaria presenta sus cuentas anuales y refrenda un crecimiento sólido y estable

En este mes de abril de 2026 Nueva Mutua Sanitaria ha celebrado su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al último ejercicio.

El balance presentado por Nueva Mutua Sanitaria refleja un escenario de optimismo, refrendado por ser la aseguradora de salud con mayor crecimiento en España en 2025 con un incremento del volumen de primas del 67%. Los resultados no solo confirman la evolución positiva de la organización, sino que refuerzan la madurez de un proyecto sólido, estable y con una clara proyección de futuro.

Durante las distintas intervenciones de la jornada, se pusieron de relieve los pilares recogidos en el plan estratégico de la compañía que son: la orientación al cliente, la excelencia en la gestión técnica y operativa, la innovación constante, la adaptación rápida a los cambios del entorno y la búsqueda y retención del talento.

El resultado financiero no es un hecho aislado, sino que viene avalado por el mantenimiento de una senda de crecimiento sostenido en los últimos años. Los puntos clave que explican este balance positivo incluyen:

Consolidación del ramo de accidentes en colectivos profesionales.

en colectivos profesionales. Solidez estructural : Un incremento notable en los recursos propios que garantiza la autonomía de la entidad.

: Un incremento notable en los recursos propios que garantiza la autonomía de la entidad. Eficiencia operativa : Una mejora en la gestión de costes que ha permitido maximizar los resultados de cada línea de negocio.

: Una mejora en la gestión de costes que ha permitido maximizar los resultados de cada línea de negocio. Visión a largo plazo: El cumplimiento de metas que aseguran la sostenibilidad del proyecto frente a futuros desafíos.

Con un volumen de primas de más de 77 Millones de €, las cuentas que ha presentado Nueva Mutua Sanitaria le permiten afrontar el nuevo ejercicio con optimismo y mantener su compromiso con la calidad del servicio y la diferenciación como pilares básicos de generación de valor a largo plazo.