Redegal impulsa su crecimiento con David Lastra como nuevo Chief Revenue Officer

Redegal, smart digital company de alcance global cotizada en BME Growth, anuncia la incorporación de David Lastra como nuevo Chief Revenue Officer (CRO), quien además pasa a formar parte del Comité de Dirección de la compañía. Su llegada responde al objetivo de fortalecer el alineamiento estratégico entre las distintas unidades de negocio (ventas, marketing, producto y clientes), y acelerar la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento.

Desde su nueva posición, Lastra será responsable de impulsar la generación de ingresos, fomentar sinergias internas y desarrollar alianzas estratégicas con partners y clientes, contribuyendo así a consolidar el posicionamiento de Redegal como referente en el ámbito del negocio digital. Con más de 20 años de experiencia profesional, David Lastra está especializado en tecnologías MarTech, adTech, ecommerce y Customer Experience (CEX) aplicadas al desarrollo de negocio y la transformación digital. A lo largo de su trayectoria, ha liderado proyectos clave enfocados en la definición, construcción e implantación de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la competitividad empresarial. Además, Lastra combina su actividad profesional con una destacada labor divulgativa y académica.

Antes de su incorporación a Redegal, ha desempeñado cargos de responsabilidad como Director de MarTech y Soluciones en Sngular; Responsable de Desarrollo de Negocio de ecommerce & MarTech en Minsait (Indra), y Digital IT Innovation Partner en Good Rebels. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia emprendedora como socio fundador de startups como Adtriboo y Cinemavip, además de su participación como asesor en iniciativas de incubación

empresarial.

«Llego a Redegal en un momento en el que la función comercial ya no es solo vender: es entender producto, datos y cliente como una sola conversación. La compañía tiene equipo, capacidades y una posición internacional sólida; mi trabajo es alinearlas para que el crecimiento sea una consecuencia natural de lo que ya hace bien», destaca Lastra.

Para Jorge Vázquez, CEO y fundador de Redegal, «David se incorpora al Comité de Dirección en un momento bisagra para la compañía: abrimos una etapa marcada por la internacionalización, la transición hacia un modelo más producto y la integración nativa de IA en nuestras soluciones. Necesitábamos un perfil capaz de orquestar la generación de ingresos a través de nuestras tres unidades de negocio y acelerar la ejecución comercial. La experiencia de David en MarTech y desarrollo de negocio encaja exactamente con lo que Redegal requiere para su próximo

ciclo».

Con esta incorporación, Redegal refuerza su apuesta por el talento senior y la innovación como palancas clave para afrontar su próxima etapa de crecimiento.

Sobre Redegal

Redegal es una smart digital company cotizada en BME Growth que presta servicios a nivel global con una cartera actual de más de 300 clientes y una experiencia de más de 22 años en el mercado. Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 130 profesionales en sus oficinas de la Península Ibérica y México, que desarrollan soluciones transversales para sus clientes a través de sus tres principales áreas de negocio: tech, negocio digital y producto.