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Redegal impulsa su crecimiento con David Lastra como nuevo Chief Revenue Officer

La compañía incorpora un perfil senior en MarTech y desarrollo de negocio para acelerar la generación de ingresos y consolidar su posicionamiento internacional

Redegal impulsa su crecimiento con David Lastra como nuevo Chief Revenue Officer
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Redegal, smart digital company de alcance global cotizada en BME Growth, anuncia la incorporación de David Lastra como nuevo Chief Revenue Officer (CRO), quien además pasa a formar parte del Comité de Dirección de la compañía. Su llegada responde al objetivo de fortalecer el alineamiento estratégico entre las distintas unidades de negocio (ventas, marketing, producto y clientes), y acelerar la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento.

Desde su nueva posición, Lastra será responsable de impulsar la generación de ingresos, fomentar sinergias internas y desarrollar alianzas estratégicas con partners y clientes, contribuyendo así a consolidar el posicionamiento de Redegal como referente en el ámbito del negocio digital. Con más de 20 años de experiencia profesional, David Lastra está especializado en tecnologías MarTech, adTech, ecommerce y Customer Experience (CEX) aplicadas al desarrollo de negocio y la transformación digital. A lo largo de su trayectoria, ha liderado proyectos clave enfocados en la definición, construcción e implantación de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la competitividad empresarial. Además, Lastra combina su actividad profesional con una destacada labor divulgativa y académica.

Antes de su incorporación a Redegal, ha desempeñado cargos de responsabilidad como Director de MarTech y Soluciones en Sngular; Responsable de Desarrollo de Negocio de ecommerce & MarTech en Minsait (Indra), y Digital IT Innovation Partner en Good Rebels. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia emprendedora como socio fundador de startups como Adtriboo y Cinemavip, además de su participación como asesor en iniciativas de incubación
empresarial.

«Llego a Redegal en un momento en el que la función comercial ya no es solo vender: es entender producto, datos y cliente como una sola conversación. La compañía tiene equipo, capacidades y una posición internacional sólida; mi trabajo es alinearlas para que el crecimiento sea una consecuencia natural de lo que ya hace bien», destaca Lastra.

Para Jorge Vázquez, CEO y fundador de Redegal, «David se incorpora al Comité de Dirección en un momento bisagra para la compañía: abrimos una etapa marcada por la internacionalización, la transición hacia un modelo más producto y la integración nativa de IA en nuestras soluciones. Necesitábamos un perfil capaz de orquestar la generación de ingresos a través de nuestras tres unidades de negocio y acelerar la ejecución comercial. La experiencia de David en MarTech y desarrollo de negocio encaja exactamente con lo que Redegal requiere para su próximo
ciclo».

Con esta incorporación, Redegal refuerza su apuesta por el talento senior y la innovación como palancas clave para afrontar su próxima etapa de crecimiento.

Sobre Redegal
Redegal es una smart digital company cotizada en BME Growth que presta servicios a nivel global con una cartera actual de más de 300 clientes y una experiencia de más de 22 años en el mercado. Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 130 profesionales en sus oficinas de la Península Ibérica y México, que desarrollan soluciones transversales para sus clientes a través de sus tres principales áreas de negocio: tech, negocio digital y producto.

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