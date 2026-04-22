XDOKU: la IA española que revoluciona la manera en que se documentan los procesos empresariales

XDOKU hace balance de un ejercicio 2025 transformador. La compañía, especializada en automatización de documentación de procesos empresariales y manuales inteligentes, ha alcanzado un crecimiento del EBITDA del 300 %, demostrando la rentabilidad de un modelo de software SaaS escalable que ahorra a las empresas miles de horas en tareas repetitivas.

Tras tres años de desarrollo, XDOKU ha pasado de ser una herramienta de capturas a consolidarse como un motor de inteligencia artificial que sostiene el conocimiento operativo de las organizaciones. Su tecnología, basada en modelos multimodales, analiza clics, textos, imágenes y vídeos en tiempo real para generar guías profesionales de forma automática. El usuario ejecuta el proceso en su propio equipo y XDOKU genera la redacción de textos, las capturas de pantalla, el índice, el diseño y la maquetación, permitiendo que las organizaciones documenten sus procesos hasta 25 veces más rápido que con métodos tradicionales.

El pilar estratégico de 2025 ha sido la eliminación de barreras en la transferencia de conocimiento. A través de su función de Narración Neural, XDOKU genera vídeos explicativos con voces naturales y subtítulos automáticos, transformando manuales estáticos en experiencias de aprendizaje dinámicas. Su motor de traducción inteligente permite que cualquier guía, anotación o descripción se traduzca a más de 20 idiomas con un solo clic, manteniendo el formato profesional intacto.

La solución se aplica a casos de uso como la documentación automática de procedimientos operativos estándar, el proceso de incorporación de nuevos empleados y la creación de documentación estructurada para alimentar agentes de inteligencia artificial.

En cuanto a expansión, el ejercicio 2025 ha estado marcado por el crecimiento hasta más de 1.500 clientes y más de 30 organizaciones large cap, reforzando su presencia en España. Con la mirada puesta en Latinoamérica y Estados Unidos, XDOKU afronta su internacionalización con un compromiso por la seguridad: todos los datos se procesan con estándares europeos, garantizando que el conocimiento crítico de las organizaciones permanezca privado y protegido.

Sobre XDOKU

XDOKU es la solución tecnológica española especializada en automatización de documentación de procesos empresariales y manuales inteligentes. Basada en inteligencia artificial multimodal, permite a las organizaciones documentar sus procesos hasta 25 veces más rápido que con métodos tradicionales. Con más de 1.500 clientes y presencia en más de 30 organizaciones large cap en España, la compañía afronta su expansión hacia Latinoamérica y Estados Unidos. Fundada y liderada por Iván Bayona Solar.