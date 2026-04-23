Expertos advierten de que la humedad en viviendas cerradas provoca olores y afecta a la salud

Con la llegada del buen tiempo, segundas residencias en costa, interior y zonas rurales vuelven a abrirse después de largos periodos sin ventilación ni uso. Lo que muchos no esperan es el impacto que este tiempo ha tenido en el interior: aire viciado, textiles con mal olor, aparición de moho y una sensación general de falta de confort.

Un problema más frecuente de lo que parece

Cuando una vivienda permanece cerrada durante meses, la humedad ambiental se acumula de forma progresiva. La ausencia de ventilación y los cambios de temperatura favorecen este proceso, que termina afectando a paredes, muebles, ropa y, en muchos casos, a la calidad del aire interior. Y no se trata solo de una cuestión estética o de confort.

Diversos estudios han relacionado los ambientes con alta humedad con problemas respiratorios, alergias, irritación de las vías respiratorias e incluso empeoramiento de patologías como el asma. Los ácaros y los hongos encuentran en estos espacios el entorno perfecto para proliferar, convirtiendo el hogar en un lugar poco saludable, especialmente para niños y personas mayores.

Actuar desde el primer día marca la diferencia

Los expertos coinciden en que la rapidez de actuación al reabrir una vivienda es clave para minimizar los efectos acumulados durante meses. Ventilar, revisar zonas propensas a la condensación y aplicar soluciones específicas permite recuperar antes un ambiente habitable.

En este contexto, soluciones tecnológicas como Humix están ganando protagonismo. Este dispositivo actúa sobre la humedad ambiental, ayudando a reducir los olores asociados y mejorando la calidad del aire interior desde el primer momento.

«Muchos propietarios se preocupan por cómo dejan la vivienda al marcharse, pero no por cómo la van a recuperar al volver. Ahí es donde entra en juego una solución eficaz contra la humedad», explican desde la compañía.

Recuperar el hogar sin sorpresas

La humedad acumulada no solo deteriora materiales, también afecta a la experiencia de volver a casa. Lo que debería ser un momento de disfrute puede convertirse en una fuente de incomodidad si no se actúa a tiempo.

Identificar el problema y aplicar soluciones adecuadas permite que la vuelta a la vivienda sea realmente un regreso al confort, con un ambiente saludable y libre de olores desde el primer día.