Sabor, ciencia y sostenibilidad: el marisco australiano reclama su espacio en la alta gastronomía española

En un mercado como el español, donde los productos son analizados, cuestionados y, en última instancia, validados en la cocina, el origen marca la diferencia. En este contexto, los productos del mar australianos se posicionan como una propuesta distintiva basada en tres pilares fundamentales: consistencia, pureza de sabor y trazabilidad.

En el marco del Seafood Expo Global 2026, Australia llegó a Barcelona el pasado 21 de abril con una delegación de siete empresas para representar algunos de los estándares más avanzados de la industria mundial de los productos del mar. Más allá del volumen, el objetivo estaba claro: consolidar su presencia en un mercado muy exigente y reforzar su papel como proveedor de confianza tanto para la distribución como para la restauración.

Un origen que cumple con las expectativas del mercado español

España es uno de los principales mercados de productos del mar de Europa, no solo por su elevado consumo, sino también por su profundo conocimiento del producto. Este entorno crea oportunidades para nuevos orígenes, siempre que aporten un valor añadido claro y constante a lo largo del tiempo.

Los productos del mar australianos responden a esta demanda a través de cualidades que se traducen directamente en el rendimiento en la cocina: perfiles de sabor limpios, texturas consistentes y una calidad fiable que permite precisión en la preparación.

«Cada vez prestamos más atención al origen del producto. No se trata solo de la calidad, sino de comprender de dónde viene y cómo se ha manipulado. En ese sentido, los productos del mar australianos ofrecen algo muy atractivo: consistencia, trazabilidad y un claro respeto por el producto desde el principio», afirma Manuel Barberá, director de desarrollo empresarial en Madrid.

Empresas que marcan la pauta en el sector

La delegación australiana contó con empresas que destacan no solo por la calidad de sus productos, sino también por su innovación continua y sus sólidas credenciales en materia de sostenibilidad. Esto se reflejó en una serie de lanzamientos de nuevos productos que se darán a conocer durante la Seafood Expo Global, incluyendo nuevos formatos a base de pulpo de Abrolhos —como terrinas, porciones marinadas y listas para el consumo— junto con innovaciones en el procesamiento de productos del mar de primera calidad y el desarrollo de productos de empresas como Kansom, destinadas a mejorar la consistencia, la calidad y la facilidad de uso para chefs y distribuidores.

Entre ellas se encontraban Austral Fisheries, reconocida como la primera empresa de productos del mar neutra en carbono del mundo; Brolos, pionera en la obtención de la certificación MSC para su pesquería; Fremantle Octopus, una de las dos únicas pesquerías de pulpo certificadas a nivel mundial; Yumbah, respaldada por certificaciones ASC, BAP y orgánicas reconocidas internacionalmente que garantizan los más altos estándares de acuicultura sostenible con su jurel de cola amarilla y abulón de primera calidad; Kansom, que obtiene el abulón de las aguas cristalinas del Gran Océano Antártico, uno de los últimos recursos silvestres saludables que quedan; Abrolhos, cuyo pulpo de roca occidental —a menudo descrito como el «Wagyu de los pulpos»— destaca por su textura naturalmente tierna y su rico sabor, fruto de su dieta única; y Ferguson Australia, conocida por su langosta de roca del sur, un producto de primera calidad apreciado por su sabor dulce, su calidad apta para sashimi y su resistencia única a la oxidación, lo que la hace especialmente versátil tanto para el comercio minorista como para el sector de la restauración.

En conjunto, estos ejemplos reflejan un modelo de industria que va más allá del producto en sí, integrando la sostenibilidad, el control del origen y la consistencia como elementos fundamentales de su propuesta de valor.

«Este ha sido el cuarto año trabajando con productos del mar australianos, un origen con el que me siento profundamente conectado tras haber vivido allí. Desde el principio, los clientes españoles han reconocido su excepcional calidad: productos procedentes de aguas cristalinas que destacan por la pureza de su sabor y su consistencia en la cocina», afirma Javier Pérez González, chef presente en el stand. «Hemos trabajado con algunos de los distribuidores y grupos hosteleros más exigentes de España, y la respuesta siempre ha sido extremadamente positiva».

La sostenibilidad y la trazabilidad como norma, no como tendencia

Australia gestiona más de 14 millones de kilómetros cuadrados de aguas marinas y mantiene una de las presiones pesqueras más bajas a nivel mundial, lo que contribuye a preservar los ecosistemas marinos y a garantizar la estabilidad de los recursos a largo plazo.

Este enfoque se traduce en una cadena de suministro altamente controlada, con sistemas de trazabilidad que permiten seguir los productos desde su origen hasta el consumidor final. En el contexto europeo, donde cada vez se valora más la transparencia, esto se convierte en un factor diferenciador clave.

Un nuevo panorama comercial para los productos del mar australianos en Europa

El 24 de marzo de 2026, Australia y la Unión Europea concluyeron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio. Esto refuerza aún más el potencial de los productos del mar australianos en el mercado europeo.

Una vez que entre en vigor, el acuerdo eliminará aranceles de hasta el 26 % sobre las exportaciones de productos del mar australianos, incluidos productos clave como el pez rey (hasta el 15 %), las gambas (12 %) y el abulón (11 %). Este nuevo marco facilitará el acceso al mercado y reforzará la posición de Australia como proveedor estratégico de productos del mar de primera calidad.

Barcelona, un punto de encuentro clave para la industria mundial de los productos del mar

La participación en Seafood Expo Global ha sido una oportunidad clave para fortalecer las relaciones con distribuidores, importadores y profesionales del sector, así como para mostrar de primera mano la calidad y versatilidad de los productos del mar australianos.

Con una propuesta basada en el producto, la calidad constante y el origen, Australia sigue consolidando su posición en uno de los mercados más exigentes del mundo.