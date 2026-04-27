Connectoma llega a Madrid: hasta 79 % de remisión para depresión resistente en 5 días

Más de 3 millones de personas sufren depresión en España. Entre un 20 y un 30 por ciento no responde a los tratamientos convencionales. Para muchos de ellos, el camino hasta aquí ha sido largo: años de medicaciones, ajustes, y la misma pregunta sin respuesta.

Connectoma nace para cambiar eso.

La empresa de neurotecnología ha abierto su primer centro en Madrid, en alianza con la clínica Veram, para ofrecer una alternativa real a pacientes que no han encontrado mejoría con los fármacos ni con otros tratamientos convencionales. El Protocolo Connectoma combina estimulación magnética transcraneal (TMS) —una técnica no invasiva que no requiere cirugía ni anestesia— con neuroimagen individual para personalizar cada tratamiento al cerebro de cada paciente, con una precisión milimétrica que los protocolos estándar no pueden alcanzar. El tratamiento dura solo cinco días, es completamente ambulatorio y no interrumpe la medicación habitual.

Los resultados hablan por sí solos: hasta el 79 % de remisión en pacientes con depresión resistente, frente al 30-40 % de los tratamientos TMS estándar. La tecnología está patentada y es única en Europa, y está respaldada por la FDA en Estados Unidos como el abordaje de mayor eficacia demostrada para la depresión resistente al tratamiento farmacológico.

«Muchos pacientes con depresión no encuentran alivio con los tratamientos disponibles. Queremos que eso cambie. Nuestro objetivo es que más personas puedan acceder a este tipo de terapia, y que más centros puedan ofrecerla.»

Una apuesta respaldada por referentes del sector

El proyecto ha captado 1,25 millones de euros en su ronda de financiación inicial, con la participación de inversores estratégicos vinculados al mundo de la salud mental. Entre ellos, la psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé, una de las voces más influyentes en salud emocional en España, que ha sumado su apoyo al proyecto no solo como inversora sino como referente del sector.

La apertura en Madrid es el primer paso de una red de centros colaboradores en España. Connectoma trabaja con clínicas especializadas para integrar su protocolo, tecnología y formación, facilitando que este tipo de tratamiento llegue a muchos más pacientes.

Para más información: connectoma.com