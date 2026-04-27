MyT Summit Illes Balears 2026 impulsa el turismo a través del deporte, la innovación y la sostenibilidad

El MyT Summit Illes Balears, el principal congreso de turismo de la región, celebra su séptima edición el próximo miércoles 13 de mayo, consolidándose como un espacio de referencia a nivel nacional e internacional para el debate, la innovación y la colaboración entre profesionales del sector.

Organizado por AnySolution, con la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) como principal institución colaboradora — integrando su colaboración en la promoción y difusión del congreso, así como en las acciones de comunicación dirigidas al sector —, y coorganizado por Turistec, la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) y el Ajuntament de Palma. El evento cuenta también con Coca-Cola como patrocinador.

El evento tendrá lugar en el hotel GPRO Valparaíso Palma, manteniendo su formato dinámico en horario de mañana (09:00h a 12:30h), favoreciendo la participación de profesionales y el intercambio de conocimiento en un entorno ágil y de alto nivel.

Turismo y deporte: nuevas sinergias para el futuro

En esta edición, el MyT Summit Illes Balears pone el foco en las sinergias entre turismo y deporte como palanca para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, saludable, resiliente y competitivo.

El congreso abordará cuestiones clave como la desestacionalización, la generación de actividad económica, la innovación aplicada al turismo, el bienestar y la calidad de vida, alineándose con los principales retos del sector a nivel europeo.

Representación institucional y expertos de primer nivel

La jornada será inaugurada por:

Jaime Martínez, alcalde de Palma

Guillem Ginard, conseller de Turismo del Consell de Mallorca

Dolores Ordóñez, directora de AnySolution

También contará con una destacada representación institucional y empresarial, incluyendo la participación de:

Pere Joan Planas, director gerente de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB)

Marga Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears (TBC)

Inma de Benito, directora de turismo y deporte de la CEOE

Jordi Horrach, presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares

María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)

Jaume Monserrat, presidente de TURISTEC

Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma

Mariona Ramis, Garden Hotels

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Rubén Sousa, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza

Catalina Servera, gerente del Hospital Juaneda Miramar

Además, participarán representantes de entidades internacionales como EONA-X, así como empresas líderes del sector turístico, entre otros.

Un programa centrado en el debate y la colaboración

La agenda se estructurará en diferentes mesas redondas y sesiones que abordarán:

La construcción de un turismo basado en valores

La relación entre turismo, deporte e innovación

Las sinergias entre turismo, deporte y salud

El evento incluirá también espacios de networking que favorecerán la conexión entre profesionales, empresas e instituciones.

Un congreso alineado con los retos europeos

El MyT Summit Illes Balears se posiciona como un foro alineado con los principales debates europeos en materia de turismo, sostenibilidad, digitalización e innovación, integrando buenas prácticas y experiencias de ámbito nacional e internacional. En esta edición, el congreso estará alineado con los principios del apoyo del Pacto Europeo por el Clima (Climate Impact), reforzando así su compromiso con la transición hacia un turismo más sostenible y con acciones concretas en favor del clima, tal y como marcan con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Gracias a su trayectoria, el encuentro también se consolida como un punto de encuentro estratégico entre el sector público y privado, contribuyendo al posicionamiento de las Islas Baleares como un destino vinculado al conocimiento, la innovación, el deporte y la sostenibilidad.

Inscripciones: https://www.mytsummit.com/