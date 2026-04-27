Procurement: de gestionar información a operar con inteligencia

La función de compras ha acelerado en los últimos años su adopción tecnológica impulsada por la necesidad de ganar eficiencia, resiliencia y capacidad de anticipación. Plataformas digitales, automatización y analítica avanzada han pasado de ser elementos diferenciales a convertirse en componentes estructurales del área. Sin embargo, el gran reto ya no está en digitalizar más, sino en conseguir que esa digitalización se traduzca en decisiones mejores, más rápidas y conectadas al proceso operativo.

En este contexto, Stratesys identifica un cambio de paradigma en Procurement: pasar de la adopción tecnológica a la innovación con sentido, entendida como la capacidad de transformar datos, automatización e inteligencia en decisiones efectivas, en el momento adecuado y dentro del proceso adecuado.

La oportunidad es clara. Gartner prevé que para 2027 el 50% de las organizaciones apoyará la negociación de contratos con proveedores mediante herramientas de análisis de riesgo y edición basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, la misma firma apunta que solo el 29% de las organizaciones de supply chain ha desarrollado las capacidades competitivas necesarias para afrontar el rendimiento futuro. Más allá de la implantación de nuevas herramientas, el mercado está exigiendo una transformación más profunda: conectar tecnología, dato y decisión operativa.

Uno de los ámbitos donde esta brecha se hace más visible es en los procesos de cualificación y alta de proveedores. En muchas organizaciones, estos flujos siguen dependiendo de formularios, validaciones manuales entre distintas áreas, evaluaciones de riesgo puntuales e integraciones insuficientes con el propio proceso de compra. El resultado son altas lentas, validaciones incompletas, decisiones basadas en información desactualizada y una capacidad limitada para escalar cuando aumenta la demanda.

Frente a este escenario, Stratesys plantea un enfoque basado en tres principios: disponibilidad de la información en tiempo real, integración en el flujo operativo y automatización de la inteligencia. Aplicado al área de Procurement, este modelo permite reducir tiempos de alta, elevar el nivel de cumplimiento normativo, disminuir el riesgo operativo asociado a proveedores y mejorar la experiencia tanto de los equipos internos como de los propios proveedores.

Más allá de los indicadores, el cambio más relevante es conceptual: la organización deja de gestionar información para empezar a operar con inteligencia integrada en tiempo real. Para Gustavo Blanco, Director Asociado del Procurement Excellence Center de Stratesys, «no se trata de tener más información, sino de disponer de ella en el momento adecuado e integrarla en el proceso con la inteligencia necesaria para actuar».

Desde esta perspectiva, soluciones como SAP Ariba permiten establecer una base digital sólida para estructurar y estandarizar los procesos de compras, mejorar la trazabilidad y centralizar la información. Pero el verdadero salto de valor se produce cuando, sobre esa base, se construyen capacidades que integran evaluación continua, automatización inteligente e información contextualizada en el propio flujo de Procurement. En este contexto, soluciones como U-Qualify, dentro del ecosistema ORION, ilustran cómo se materializa el concepto de innovación con sentido.

La evolución de Procurement no vendrá determinada por la cantidad de tecnología implementada, sino por la capacidad de las organizaciones para transformar esa tecnología en decisiones efectivas. No es suficiente con tener información ni con digitalizar procesos. El verdadero diferencial competitivo reside en tener la información adecuada, en el momento adecuado y dentro del proceso adecuado. Ese es, para Stratesys, el núcleo de la innovación con sentido.