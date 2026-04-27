TerraMaster lanza el D1 SSD: carcasa robusta con resistencia al agua IP67 y a 1,2 toneladas

Tres capas de protección construyen un escudo de datos indestructible:

1. Chasis sólido completamente metálico para entornos de trabajo de alta intensidad

La D1 SSD adopta una construcción unibody de aleación de aluminio de grado aeronáutico. La carcasa completamente metálica ofrece una excelente resistencia a los arañazos y protección contra la corrosión, lo que la hace adecuada para un uso prolongado y de alto rendimiento. Ya sea enfrentando diferencias de temperatura extremas en exteriores o desgaste constante por el trabajo móvil, la carcasa garantiza un funcionamiento estable, una vida útil prolongada y un rendimiento de almacenamiento confiable para usuarios profesionales.

2. Resistencia al agua y al polvo IP67 para condiciones adversas

Equipada con juntas de sellado de silicona de precisión, la D1 SSD cumple con los estándares de certificación IP67. Puede soportar inmersión en hasta 1 metro de agua durante 30 minutos y está completamente protegida contra el polvo y salpicaduras. Desde sesiones fotográficas bajo la lluvia y entornos desérticos hasta obras de construcción, la carcasa protege tanto la SSD como sus datos. El rendimiento de protección está verificado por organizaciones de prueba reconocidas internacionalmente, como SGS.

3. Resistencia a presión de 1,2 toneladas con protección contra golpes y caídas

La estructura unibody de aluminio de grado aeronáutico permite que la carcasa soporte hasta 1,2 toneladas de presión a nivel vehicular. Su diseño interno dedicado resistente a impactos absorbe los golpes por caídas y colisiones durante el uso diario. Incluso bajo fuerza externa extrema, las unidades internas y los datos permanecen completamente protegidos, eliminando los problemas de fragilidad de las carcasas comunes.

Alto rendimiento con funcionamiento silencioso y amplia compatibilidad

La D1 SSD cuenta con una interfaz USB 3.2 Gen2, admite el protocolo UASP y la optimización TRIM, y ofrece velocidades de lectura/escritura secuenciales reales de hasta 1020 MB/s. Transferir un archivo de 1 GB toma solo segundos, haciéndolo ideal para la edición de video 4K y copias de seguridad de grandes colecciones de fotos. La carcasa completamente metálica proporciona un área de disipación de calor 2,5 veces mayor, mientras que el diseño de enfriamiento pasivo sin ventilador garantiza un funcionamiento completamente silencioso.

La carcasa admite una capacidad de disco único de hasta 8 TB y es compatible con SSD NVMe M.2 2280 basados en los estándares PCIe 3.0 / 4.0 / 5.0. Puede almacenar hasta 2.79 millones de fotos de alta resolución o 5,400 películas en HD.

Compatible con Windows, macOS y Linux, también se conecta a computadoras, televisores y smartphones con capacidad OTG para un verdadero uso plug-and-play.

Adicionalmente, la D1 SSD admite la copia de seguridad de fotos con un toque a través de la aplicación móvil TerraMaster TDAS. Una vez conectada, las fotos se sincronizan automáticamente desde su smartphone, almacenándose los datos localmente para prevenir filtraciones de privacidad y permitir una gestión de archivos eficiente entre dispositivos.

Diseñada para múltiples escenarios de uso:

Fotógrafos y profesionales del aire libre: La protección robusta maneja entornos complejos, permitiendo copias de seguridad rápidas y eliminando riesgos de pérdida de datos. Ideal para exploración en campo, obras de construcción y condiciones exteriores adversas.

La protección robusta maneja entornos complejos, permitiendo copias de seguridad rápidas y eliminando riesgos de pérdida de datos. Ideal para exploración en campo, obras de construcción y condiciones exteriores adversas. Profesionales móviles y estudiantes: Ultralligera con solo 146g, diseño de bolsillo y transferencia instantánea de archivos crean una «oficina ligera» portátil en cualquier lugar.

Ultralligera con solo 146g, diseño de bolsillo y transferencia instantánea de archivos crean una «oficina ligera» portátil en cualquier lugar. Usuarios generales y profesionales mac: Perfecta como unidad de expansión externa o unidad de arranque: silenciosa, estable y plug-and-play.

Disponibilidad y servicio

La TerraMaster D1 SSD ya está disponible oficialmente a través del sitio web de TerraMaster y canales globales autorizados. Los clientes que compren dentro de las primeras dos semanas del lanzamiento pueden disfrutar un descuento del 15%. El producto está respaldado por una garantía global de dos años y soporte técnico de por vida para una experiencia de usuario sin preocupaciones.

Para más detalles, por favor visitar: Tienda Oficial

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Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional centrada en soluciones de almacenamiento innovadoras para hogares, negocios y empresas. Con un compromiso hacia el rendimiento, la confiabilidad y el diseño amigable para el usuario, TerraMaster ofrece productos NAS y DAS de vanguardia para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento.