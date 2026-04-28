La Joven Orquesta Juan Pablo II inaugura el Proyecto Dimas con un concierto en Parla

La Joven Orquesta Sinfónica Juan Pablo II ha puesto en marcha el Proyecto Dimas, una iniciativa que transforma la formación musical en una experiencia real de acompañamiento y servicio a los demás.

El proyecto está impulsado por el Centro de Estudios Musicales Juan Pablo II, responsable de coordinar el Grado Musical en los colegios Juan Pablo II de Parla, Alcorcón y Guadarrama, y nace con una vocación clara: hacer obras de misericordia a través de la música.

Su primera actuación tuvo lugar en el Colegio Juan Pablo II de Parla, que actuó como centro anfitrión, en una jornada que reunió a más de 70 internos de centros penitenciarios de la diócesis de Getafe, junto a sus familias, alumnos, profesores y voluntarios. El encuentro contó además con la presencia del Obispo de la diócesis de Getafe, D. Ginés García Beltrán, quien dirigió unas palabras a los asistentes invitándoles a recorrer un camino de esperanza y libertad

Una orquesta que va más allá de la música

La Joven Orquesta Sinfónica Juan Pablo II está formada por alumnos de los colegios Juan Pablo II de Parla, Alcorcón y Guadarrama, que combinan su formación académica con un exigente desarrollo musical.

Pero su verdadera singularidad radica en su propósito: no tocar para auditorios convencionales, sino para quienes rara vez tienen acceso a la música.

Hospitales, residencias, centros penitenciarios o unidades de cuidados paliativos se convierten así en escenarios habituales de una orquesta que actúa siempre de forma gratuita, entendiendo la música como una forma concreta de vivir las obras de misericordia: acompañar al enfermo, consolar al que sufre o llevar esperanza a quien más lo necesita.

Cuando no es posible desplazar la orquesta completa, pequeños grupos de cámara llevan esta experiencia a espacios especialmente delicados, como UCIs o unidades de oncología infantil, acercando consuelo y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles

Proyecto Dimas: música y reinserción

El Proyecto Dimas, inspirado en la figura del buen ladrón, centra su acción en el ámbito penitenciario y se articula en torno a tres pilares fundamentales:

Prevención , acercando a los jóvenes a la realidad penitenciaria.

, acercando a los jóvenes a la realidad penitenciaria. Acompañamiento , manteniendo el vínculo con los internos.

, manteniendo el vínculo con los internos. Reinserción, favoreciendo segundas oportunidades.

Durante la jornada inaugural, los internos no solo asistieron al concierto, sino que pudieron compartir tiempo con los alumnos en un ambiente de cercanía poco habitual en este tipo de contextos, incluso junto a sus propias familias.

«Cuando escuché ciertas piezas, fue como volver a mi infancia», relataba uno de los asistentes, reflejando el impacto que la música puede tener incluso en situaciones especialmente complejas

Un modelo educativo que apuesta por la música

Esta iniciativa se apoya en un modelo educativo sólido. Los colegios Juan Pablo II de Parla, Alcorcón y Guadarrama cuentan con un programa propio de formación musical a través del Grado Musical, con certificación internacional de la ABRSM.

Cada colegio dispone de su propia orquesta, donde los alumnos comienzan su formación instrumental y su experiencia en conjunto.

Este recorrido culmina en la Joven Orquesta Sinfónica Juan Pablo II, que reúne a los alumnos con mayor desarrollo musical y compromiso, convirtiéndose en una plataforma de excelencia artística y, al mismo tiempo, de impacto social.

El papel del colegio anfitrión

El Colegio Juan Pablo II de Parla, como centro anfitrión de esta primera jornada, ha tenido un papel destacado en el desarrollo del encuentro, con la participación activa de alumnos del propio centro.

La comunidad educativa se muestra especialmente orgullosa de haber acogido el inicio de un proyecto que une formación, música y compromiso social, convirtiéndose en punto de partida de una iniciativa con vocación de continuidad.

Una música que transforma

El Proyecto Dimas marca el inicio de una línea de acción que busca extenderse a distintos ámbitos, desde centros penitenciarios hasta hospitales o residencias.

En un contexto en el que la educación tiende a centrarse en resultados académicos, esta iniciativa pone el foco en algo esencial: formar personas capaces de transformar la realidad a través de su talento.

La Joven Orquesta Sinfónica Juan Pablo II, tiene como misión llevar la música a quienes más la necesitan, convirtiendo el aprendizaje artístico en una experiencia de entrega, compromiso y esperanza, como muestra el vídeo testimonial de esta primera jornada, donde la música se convierte en encuentro, emoción y una auténtica oportunidad de empezar de nuevo: https://www.youtube.com/watch?v=nHBpxJQj2-s