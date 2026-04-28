Maserai Digital amplía su operación en Madrid e impulsa el grupo INDE para escalar pymes con IA

Maserai Digital, consultora de crecimiento especializada en la integración de Inteligencia Artificial en procesos comerciales, ha reforzado su operación en Madrid como parte de su plan de expansión nacional. La compañía, fundada en Málaga, mantiene allí su sede operativa y opera ya con clientes en todo el territorio español.

La firma ha consolidado un modelo de servicio orientado a pymes con facturación a partir de 200.000 euros anuales que han alcanzado su techo de crecimiento. El planteamiento se aleja del esquema tradicional de agencia y se articula como una infraestructura tecnológica que automatiza captación, cualificación y procesamiento de clientes mediante sistemas de IA bajo supervisión humana.

«El 90% de las empresas está utilizando la Inteligencia Artificial como un accesorio, cuando la verdadera transformación está en la infraestructura del negocio», afirma Manuel Cánovas, CEO y cofundador de Maserai Digital. «El trabajo de la consultora consiste en diseñar sistemas a medida que permitan a una pyme absorber el doble o el triple de volumen sin tener que multiplicar la plantilla».

Un grupo empresarial en construcción

La evolución de Maserai ha cristalizado en la creación de INDE, un grupo empresarial que integrará varias compañías complementarias del ámbito digital —tecnología, contenido, estrategia y datos— con el objetivo de ofrecer a las empresas clientes un ecosistema completo. La estructura combina la sede de Málaga con la presencia creciente en Madrid, donde la firma concentra parte de su actividad comercial e institucional.

La dirección recae en Manuel Cánovas, CEO y arquitecto estratégico, y Alejandro Cabezas, Director Comercial y socio. El equipo lo completan más de diez profesionales entre diseñadores, desarrolladores, especialistas en publicidad, creadores de contenido y expertos en posicionamiento.

Modelo híbrido: IA con supervisión humana

Maserai Digital actúa como integradora de soluciones de IA del mercado, combinadas con tecnología propia. La tecnología ejecuta el trabajo intensivo —procesamiento de datos, generación de activos, optimización de campañas y cualificación de contactos— mientras el equipo humano traza la estrategia y audita la calidad. Este enfoque responde a una de las principales reticencias del empresario español: la pérdida de control sobre las decisiones operativas.

«Los sistemas más avanzados se implementan para hacer el trabajo pesado, pero el volante siempre lo lleva el equipo experto», señala Alejandro Cabezas. «Es Inteligencia Artificial con estricta supervisión humana».

Programa de auditoría estratégica

Como parte de su modelo comercial, Maserai Digital ofrece un programa de Auditoría de Crecimiento con IA dirigido a empresas que superen los 200.000 euros de facturación anual. La sesión, de 45 minutos, está liderada por Alejandro Cabezas y consiste en un diagnóstico del embudo comercial del cliente y una demostración de las capacidades de los sistemas de IA aplicados a su sector.

Maserai Digital ha sido referenciada en medios como MarketingDirecto.com y Diario Sur, y forma parte de organizaciones como el Club de Empresarios de Madrid, el CIT Marbella, SmartMeeting y Uppery Club.

Más información en https://maserai.digital/