realme impulsa la creatividad con Raphinha como embajador de la Serie 16 Pro y sus Premios de Fotografía

realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento del mundo, refuerza su apuesta por la creatividad y la autoexpresión con dos iniciativas: la incorporación del futbolista Raphinha como embajador de la Serie realme 16 Pro y la apertura de los Premios de Fotografía realme 2026, un certamen global dirigido a creadores.

Raphinha y la Serie 16 Pro: creatividad dentro y fuera del campo

Bajo el lema ‘Make it Raphinha, Make it realme’, el jugador del FC Barcelona y de la selección brasileña, Raphinha, se convierte en el nuevo embajador de la Serie realme 16 Pro, consolidando la conexión de la marca con el deporte y una nueva generación de usuarios.

Lanzada el 17 de marzo, la Serie realme 16 Pro destaca como un ‘Maestro del Retrato de 200 MP’ en la gama media premium, gracias a su combinación de hardware de cámara avanzado y funciones inteligentes diseñadas para elevar la calidad de la imagen.

Raphinha, reconocido por su estilo dinámico y creativo, así como por su capacidad para marcar la diferencia en momentos decisivos, encarna la filosofía de realme, centrada en hacer accesible la tecnología avanzada a un público joven y ambicioso.

«Para mí es importante tener un smartphone que me permita expresar mi creatividad de forma sencilla e inmediata, igual que hago en el campo. Con la Serie realme 16 Pro, comparto esta energía y el deseo de conectar con una nueva generación que vive cada momento con pasión y autenticidad», afirma Raphinha.

Premios de Fotografía realme 2026: creatividad a través de la fotografía

En paralelo, realme ha abierto la convocatoria de los Premios de Fotografía 2026, una iniciativa internacional bajo el concepto ‘Share Your Real Moment’, que invita a los usuarios a contar historias reales a través de su smartphone.

El certamen, abierto hasta el 30 de junio de 2026, está dirigido a usuarios mayores de edad que deberán presentar fotografías realizadas con dispositivos realme como la Serie 16 Pro de Raphinha, centrada en el retrato de alta calidad; y el realme GT 8 Pro, cuyo sistema fotográfico ha sido desarrollado en colaboración con RICOH GR.

Los participantes podrán competir en cuatro categorías:

Real Street Moments: escenas urbanas y espontáneas.

escenas urbanas y espontáneas. Real Travel Moments : paisajes y culturas del mundo.

: paisajes y culturas del mundo. Real Celebrating Moments : momentos de celebración y unión.

: momentos de celebración y unión. Real Everyday Moments: instantes cotidianos con mirada personal.

El jurado estará formado por los fotógrafos RICOH GR Liao Yakun y Zhou Run, así como por Chase Xu, vicepresidente y CMO global de realme, quienes aportarán sus criterios profesionales.

Los Premios de Fotografía realme 2026 ofrecerán recompensas de hasta 6.000 €, además de smartphones de la marca: 6.000 € para el Gold Award, 1.200 € para el Silver Award y 600 € para el Bronze Award. Además, se otorgarán premios especiales en cada categoría dotados con 200 € cada uno.

Con esta iniciativa, realme refuerza su apuesta por la creatividad de una generación que encuentra en el fútbol y la fotografía nuevas formas de autoexpresión.

Para consultar las bases acceder a: https://event-eu.realme.com/eu/photography-awards-2026/