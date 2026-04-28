TEC Capital: «4.400 PYMES valencianas estan en riesgo por su próximo relevo generacional»

De las 9021 PYMES (de 10 a 250 trabajadores) activas en la provincia de Valencia el 91% de ellas, 8200, son familiares. El 54% de sus CEOs tiene más de 60 años, por lo que 4.428 PYMEs valencianas habrán de afrontar su sucesión en los próximos 10 años (fuentes: INE y Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar).

Valencia es la tercera provincia por número de empresas en España y la falta de relevo generacional se ha convertido en una de claves económicas más urgentes en la toda la comunidad. Es una tendencia creciente porque la generación del Baby Boom (1957-1977), a la que pertenecen la mayoría de los empresarios, está alcanzando la edad de jubilación.

Es la premisa de partida de los llamados search funds como TEC Capital, una sociedad de inversión fundada por Pepe Corral y Olivier Lamotte, con el objetivo de adquirir una Pyme para, tras acordar un proyecto de transición con sus propietarios, integrarse en su gestión diaria y cultura corporativa.

Olivier Lamotte, Cofundador de TEC Capital, comenta: «Valencia cuenta con un tejido empresarial fuerte y diversificado, sin embargo, como ocurre en el resto de provincias, muchas de sus empresas aún no tienen preparada la sucesión». De hecho, desde TEC Capital afirman que solo el 35% de las PYMES tienen preparado un plan de sucesión para su director general o equipo directivo y alertan de que esto puede malograr el traspaso a la siguiente generación poniendo en peligro muchos empleos.

Sin sucesores

Pepe Corral, Cofundador da la firma junto a Lamotte, comenta que el relevo generacional es un reto difícil, sobre todo para aquellos empresarios cuyos herederos no desean, o no se sienten preparados para asumir la gestión del negocio: «Muchos empresarios se encuentran sin sucesores, o sienten que éstos no tienen su capacidad de gestión. Los padres fueron buenos emprendedores y después los hijos deben ser buenos gestores y desarrolladores, pero esto no siempre es así, especialmente si no tienen interés por gestionar una empresa, no han trabajado antes en ella y se encuentran con que el escalón es demasiado alto».

Search Funds

La actual situación de falta de relevo es propicia para el desarrollo del emprendimiento por adquisición que practican los conocidos como Search Funds, o Fondos de Búsqueda. Esta forma de emprendimiento funciona con éxito en EEUU y Canadá desde hace décadas y, en los últimos años, ha comenzado también a desarrollarse en España. En este modelo, uno o varios emprendedores buscan una Pyme consolidada (EBITDA superior a 2 millones de euros) para adquirir una parte mayoritaria de la misma, o el total de su propiedad, y tras tomar el relevo de sus fundadores, conducirla a una nueva etapa de crecimiento.

En busca de una Pyme

Olivier Lamotte y Pepe Corral son dos exempleados de Amazon que fundaron TEC Capital con el apoyo financiero de 13 entidades de inversión. Buscan adquirir una única Pyme española y, tras acordar un proyecto de transición con sus propietarios, convertirse en sus mayores accionistas e integrarse en su gestión diaria y cultura corporativa. «En TEC Capital queremos ser parte de la solución a la falta de relevo generacional, ofreciendo una opción de transición a una Pyme con un EBITDA superior a 2 millones de euros», afirma Pepe Corral.

El objetivo de ambos es aplicar a la Pyme su experiencia en grandes empresas como Amazon, Michelin, o Credit Suisse, especialmente para la digitalización de procesos, el uso de datos en la toma de decisiones y la internacionalización. «Después de años ayudando a sellers a vender en Amazon, Pepe y yo compartimos una creencia: las pequeñas empresas son poderosas, ágiles, capaces de desarrollarse rápidamente y constituyen la columna vertebral de las economías locales. Ambos sentimos que había llegado el momento de asumir un papel de liderazgo en 360° y pensamos en fundar TEC Capital para adquirir una empresa a la que aportar nuestras habilidades complementarias en ventas, marketing, operaciones, estrategia empresarial y finanzas,» explica Lamotte.

Sobre TEC Capital

Transición Empresarial de Crecimiento (TEC Capital) es una sociedad de inversión fundada por Pepe Corral y Olivier Lamotte con el propósito de adquirir una única pyme en España para darle continuidad. Está respaldada por un grupo de empresarios, directivos e inversores nacionales e internacionales de reconocido prestigio: Alza Capital, Ambit Partners, Aniol, Forti SF Partners, Kinderhook Partners, Legacy Partners, Luis Camilleri, One to One Asset Management, Fabrice Petit & Cyril Velter, Familia Ruiz, Luis de los Santos & Lorenzo Zavala, Will Thorndike y Vonzeo Capital.