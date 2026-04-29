Alivia actualiza Oncoindex: algunos pacientes de cáncer no acceden a tratamientos recomendados por Europa

Un diagnóstico de cáncer suele venir acompañado de una pregunta inmediata: ‘¿Cuál es el mejor tratamiento para mí?’. En 2026 se estiman 301.184 nuevos casos de cáncer en España (REDECAN). Sin embargo, la respuesta no depende solo de la ciencia: depende también de si el tratamiento recomendado está realmente disponible en el sistema público, sin trabas que retrasen o limiten su uso.

La Fundación Alivia publica la actualización de abril de 2026 del Oncoindex, un índice (0–100) que mide el grado de financiación pública de terapias oncológicas modernas en España. En términos sencillos, el Oncoindex traduce un sistema complejo en una pregunta clara: ¿hasta qué punto puede un paciente acceder a los tratamientos que las sociedades científicas europeas recomiendan hoy? Cuanto más cerca de 100 se sitúe la puntuación, más cerca está el país del estándar europeo de acceso a tratamientos.

«Cuando una terapia recomendada por las sociedades científicas europeas no se financia o se somete a restricciones, la brecha entre ciencia y acceso se traduce en opciones reales perdidas. Para los pacientes con cáncer, esto significa que no serán tratados de acuerdo con el conocimiento médico actual. A menudo, esto se traduce en una supervivencia más corta o una peor calidad de vida», afirma Xavier Pla, responsable de campañas de la Fundación Alivia.

Los datos de esta actualización vuelven a señalar una brecha relevante entre recomendaciones y acceso. En España, 44 tratamientos recomendados siguen sin financiación pública (lo que los hace inaccesibles para los pacientes en el sistema público) y 84 terapias se mantienen con restricciones que carecen de una base científica o médica. Para muchos, el objetivo de proporcionar al paciente el mejor tratamiento posible no es actualmente factible en España. Esto se traduce en requisitos administrativos, demoras en la práctica clínica o, directamente, en que una opción terapéutica vital no esté disponible cuando se necesita.

Además, el Oncoindex refleja un avance desigual: mientras algunas áreas mejoran, otras retroceden respecto a la actualización anterior. En esta edición, solo tres áreas terapéuticas superan los 70 puntos de acceso: enfermedad de Hodgkin, leucemia linfocítica crónica y leucemia mieloide crónica. Por el contrario, cinco áreas no alcanzan siquiera los 50 puntos, un nivel que el índice asocia con un acceso claramente insuficiente y que, en varios tumores, se mantiene estancado desde hace años.

Sobre la Fundación Alivia

La Fundación Alivia Oncológica trabaja en España desde 2021 para movilizar y capacitar a los pacientes oncológicos, ayudándoles a asumir un papel activo en la búsqueda de los mejores tratamientos. Su misión es educar a pacientes con cáncer y ofrecer herramientas para tomar decisiones informadas. Entre sus proyectos destacan Oncoindex, Oncomapa y la OncoLibrería.

Más información: www.alivia.es

Consulta del Oncoindex (España)

https://oncoindex.org/es/espana/para-el-experto