El CITT Espacio de la Fundación para el Conocimiento Madri+d estrena la nueva temporada de su pódcast

El primer episodio cuenta con Juan Carlos Cortés, director general de la Agencia Espacial Española y presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), como invitado principal.

El reciente impulso de misiones como Artemis y la expectación ante el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto refuerzan el interés ciudadano por el espacio y su impacto en la vida cotidiana.

El CITT Espacio de la Fundación para el Conocimiento Madri+d anuncia el lanzamiento de la nueva temporada de De Madrid al Espacio, el pódcast del Clúster de Innovación Tecnológica y Talento en Tecnologías del Espacio de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que busca acercar la actualidad del sector espacial a profesionales, empresas, instituciones y ciudadanía.

Esta nueva temporada llega en un contexto especialmente favorable para la divulgación espacial, marcado por un renovado interés social hacia todo lo relacionado con la exploración y la tecnología aeroespacial. El impulso de programas internacionales como Artemis, que ha devuelto a la Luna al centro de la conversación pública, junto con la expectación generada por el próximo eclipse total de sol del 12 de agosto, han contribuido a despertar de nuevo la curiosidad de la ciudadanía por el espacio y su influencia directa en el día a día.

Tras una primera temporada de gran acogida, el pódcast regresa con nuevos episodios centrados en los principales desafíos, avances tecnológicos y oportunidades estratégicas de una industria cada vez más relevante para la competitividad, la innovación y el desarrollo económico.

El primer episodio de esta nueva etapa cuenta con la participación de Juan Carlos Cortés, director general de la Agencia Espacial Española y presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), en una conversación conducida por Francisco Marín, director del clúster .

Durante la entrevista, se abordan algunas de las claves más relevantes del actual contexto espacial europeo, como la inversión récord aprobada en la última ministerial de la ESA, el refuerzo del posicionamiento de Europa como potencia espacial y el papel que está desempeñando España en ámbitos estratégicos como la navegación, las comunicaciones y los lanzadores .

Además, el episodio pone el foco en el impacto directo que el espacio tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como en retos de máxima actualidad como la seguridad espacial, la gestión de la basura espacial y las nuevas oportunidades vinculadas a la exploración, con la Luna como uno de los principales horizontes de desarrollo.

Con esta nueva temporada, De Madrid al Espacio refuerza su vocación de convertirse en un canal de referencia para divulgar conocimiento, generar conversación y visibilizar el talento que posiciona a Madrid como uno de los principales polos de innovación espacial en Europa.

El pódcast está disponible en las principales plataformas de audio y vídeo como Ivoox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube, facilitando el acceso a una audiencia cada vez más amplia e interesada en comprender cómo el espacio forma parte del presente y del futuro.

Escuchar en:

Youtube: https://youtu.be/3wzKYhysk0A

Spotify: https://open.spotify.com/episode/1uC3PBIXkOG7s6TqcmcjMb?si=yq_yd_-6QeaNwXY-i281qg

Apple: https://podcasts.apple.com/es/podcast/espa%C3%B1a-en-el-nuevo-impulso-espacial-europeo/id1826790975?i=1000762434747

Vídeos

DE MADRID AL ESPACIO | CAP 1 T2 | ESPAÑA EN EL NUEVO IMPULSO ESPACIAL EUROPEO