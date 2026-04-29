De un colegio con 17 niños a transformar miles de vidas: Fundación Juan XXIII cumple 60 años

Fundación Juan XXIII, entidad de referencia que trabaja por la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad psicosocial, especialmente aquellas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental, celebra su 60 aniversario reafirmando su compromiso con una sociedad más inclusiva, justa y solidaria.

Cabe destacar que, como tantas grandes historias, la de Fundación Juan XXIII comenzó en una casa. Fue en 1966 cuando el matrimonio formado por Amparo Martínez y Luis Arroyo abrió las puertas de su hogar para acoger a 17 niños con discapacidad intelectual, dando así origen al Colegio de Educación Especial Juan XXIII-Buenafuente.

Este gesto marcó el inicio de una historia apasionante llena de crecimiento, grandes hitos, innovación social y compromiso, con una única misión: fomentar la inclusión de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad, especialmente con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental.

Con el paso de los años, desde la entidad entendieron que para lograr una verdadera inclusión y hacerlo de forma plena, enfocarse en el sector educativo no era suficiente. Las personas con discapacidad intelectual necesitaban apoyo, acompañamiento, formación y oportunidades laborales a lo largo de toda su vida: desde la Atención Temprana en los primeros años, pasando por la etapa educativa, hasta su incorporación al mundo laboral en la edad adulta e, incluso, más allá.

Por esto mismo, en la actualidad, Fundación Juan XXIII cuenta con los servicios y centros de Atención Temprana, Colegio Juan XXIII-Buenafuente, Centro de Día, Centro Ocupacional, Ocio y Deporte, Centro de Rehabilitación Laboral, Servicios de Apoyo a la Discapacidad, Centro de Inclusión, Rehabilitación y Evolución (CIRE), SumaMente, Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad, y Centro de Formación Profesional.

Además, a través de su Centro Especial de Empleo de Economía Social, ofrece, a empresas y particulares, diferentes productos y servicios gracias a sus 11 líneas de negocio, generando así oportunidades laborales para este colectivo tanto en estas áreas como en la empresa ordinaria: Servicios de Copacking y Manipulados Industriales, Logística Integral, Digital Data, Servicio de Empleo e Inclusión, Alianzas ESG y Medición de Impacto, Catering, Marketing Promocional y Comercio Solidario, Soluciones Verdes, Juan Energy, Packaging y Cestas de Navidad.

Hoy, con 60 años de historia a sus espaldas y con la innovación social como uno de sus valores diferenciales, Fundación Juan XXIII cuenta con más de 900 empleados y beneficia a 4.484 de forma directa.

Por su parte, Javier Arroyo, director general de Fundación Juan XXIII, señala: «Hace sesenta años, mis padres dieron vida a este proyecto impulsados por una convicción profunda, nacida del Evangelio: que nadie debía quedar al margen de la sociedad y que las personas con discapacidad intelectual merecían, con plena dignidad, las mismas oportunidades y su lugar en ella. Mirar hoy este camino suscita en mí una admiración inmensa por lo que fueron capaces de levantar desde cero, con fe, entrega, alegría y una esperanza inquebrantable.

Para mí es, además, un verdadero privilegio contemplar cómo aquella semilla se ha convertido en una obra que sigue transformando la vida de miles de personas, no solo con discapacidad intelectual, sino también de tantas otras que atraviesan situaciones de vulnerabilidad psicosocial. Porque nuestra misión ha ido creciendo con el tiempo: ya no se trata solo de cuidar y acompañar, sino también de abrir caminos de desarrollo profesional, de independencia, de autonomía y de plena participación en la vida social.

Desde 1966, hemos recorrido un largo camino, pasando de aspirar a la integración a trabajar por una inclusión real y efectiva, en la que cada persona pueda ser protagonista de su propia vida y contribuir activamente a la sociedad. Nada de todo esto habría sido posible sin las instituciones públicas y privadas, las familias, los profesionales y las empresas que nos han acompañado con generosidad y compromiso. A todos ellos les debemos una parte esencial de lo que somos y de lo que seguiremos siendo».

’60 años contigo, 60 años transformando vidas’

Para celebrar este aniversario, la Fundación ha presentado una pieza audiovisual de ficción bajo el título ‘60 años contigo, 60 años transformando vidas’. A través de una cuidada ambientación que recorre seis décadas, la historia comienza en la España de los años 60, cuando una pareja, durante el embarazo, conoce que su hijo tendrá discapacidad, un momento que refleja la incertidumbre y las dudas propias de una época en la que los recursos y el acompañamiento eran muy limitados. A partir de ahí, la narrativa construida desde la ficción, pero inspirada en vivencias compartidas por muchas familias, muestra cómo la Fundación acompaña al protagonista a lo largo de las distintas etapas de su vida culminando en una celebración conjunta que simboliza el camino recorrido.

En definitiva, seis décadas después, Fundación Juan XXIII mira al futuro con el mismo espíritu con el que nació: poner a las personas con discapacidad en el centro, generar oportunidades y seguir transformando vidas. El proyecto que empezó en una casa con 17 niños hoy se ha convertido en uno de los proyectos sociales de referencia en nuestro país y, tras 60 años acompañando a personas, creando oportunidades y transformando vidas, desde la entidad esperan cumplir, como mínimo, otros 60 años más.