De la exclusión a la oportunidad: 200 personas con discapacidad se reinventan a través del emprendimiento

En un contexto donde el acceso al empleo sigue siendo uno de los principales desafíos para las personas con discapacidad, nace una iniciativa que apuesta por cambiar las reglas del juego: el emprendimiento como herramienta de inclusión, autonomía y transformación social.

El programa comenzará el 5 de mayo y se desarrollará íntegramente en modalidad online, ofrecerá formación en competencias digitales y empresariales, mentorías personalizadas y acompañamiento emocional a 200 emprendedores con diversidad funcional en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es claro: no solo crear negocios, sino construir proyectos de vida sostenibles, reforzando la autoestima, la independencia económica y el impacto social en sus territorios.

«Desde el 2019 trabajamos para ayudar a crear medios de vida a personas que están pasando por situaciones complicadas y tenemos a varios referentes de emprendedoras con discapacidad en nuestra comunidad CON VALORES, como Mercedes Gómez, quien sufrió un severo accidente automovilístico que le dejó una lesión raquimedular, sin embargo, eso no le impidió sacar adelante su emprendimiento sobre un ecosistema de innovación en turismo accesible y reinvención femenina consciente» dice Melquiades Lozano, Presidente y Co-fundador de Incubadora CON VALORES.

Historias como la de Mercedes reflejan el verdadero alcance del proyecto: no se trata solo de emprendimiento, sino de reconstruir oportunidades donde antes había barreras.

El programa Fomentando el Emprendimiento en Personas con Discapacidad se distingue por su enfoque integral: formación práctica en habilidades digitales y empresariales, mentorías con expertos y emprendedores, acompañamiento emocional continuo y enfoque en economía social y sostenibilidad.

Además, el programa prioriza la accesibilidad y la inclusión, garantizando que todos los participantes puedan desarrollar su potencial sin barreras.

Con esta iniciativa, Incubadora CON VALORES reafirma su compromiso con un modelo económico más justo, inclusivo y humano.

Las personas interesadas en participar o conocer más sobre el programa que comenzará este 5 de mayo, pueden acceder a información adicional a través de la página web de Incubadora CON VALORES (www.cvalores.org).