Karbon-X presenta calculadora de emisiones corporativas

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), un proveedor de soluciones climáticas verticalmente integrado que opera en los mercados de carbono regulados y voluntarios, destacó hoy su Calculadora de Emisiones Corporativas, una herramienta digital diseñada para ayudar a las organizaciones a cuantificar rápidamente las emisiones en áreas operativas clave y pasar de la medición a la acción.

A medida que evolucionan los marcos regulatorios y aumentan las expectativas en torno a la divulgación de emisiones, las organizaciones de sectores como la energía, la manufactura, la aviación y la logística se enfrentan a una presión creciente para comprender y gestionar su exposición al carbono. Muchas soluciones existentes siguen siendo complejas, requieren mucho tiempo y dependen de consultores externos, lo que genera retrasos en un momento en que las empresas están siendo impulsadas a actuar con mayor rapidez y precisión.

La Calculadora de Emisiones Corporativas de Karbon-X aborda esta brecha al permitir a las empresas introducir datos operativos, incluidos flotas, viajes aéreos, desplazamientos de empleados y uso de servidores, para generar una estimación inmediata de emisiones mediante una interfaz simplificada y accesible. A continuación, las organizaciones pueden actuar de inmediato apoyando proyectos climáticos verificados directamente a través de la plataforma. Esto permite a las empresas avanzar más rápidamente desde la evaluación inicial hacia una toma de decisiones informada en un entorno regulatorio cada vez más exigente.

La herramienta también sirve como un punto de entrada directo al ecosistema más amplio de Karbon-X, permitiendo a las organizaciones ir más allá de la visibilidad de las emisiones y pasar a la acción inmediata mediante proyectos climáticos verificados, incluida la compra y retirada de créditos de carbono, así como a la planificación estructurada del cumplimiento, la adquisición de créditos de carbono y el apoyo en la elaboración de informes.

«Para muchas organizaciones, la exposición al carbono se está convirtiendo en una consideración financiera y operativa, no solo en un ejercicio de reporte», afirmó James Cahalin, director de Ingresos (Chief Revenue Officer) de Karbon-X. «Esto ofrece a las empresas una forma rápida y práctica de comprender esa exposición y dar el siguiente paso para gestionarla».

Para las organizaciones que requieren mayor precisión o alineación normativa, el equipo de Karbon-X puede perfeccionar aún más los perfiles de emisiones, evaluar obligaciones y desarrollar un enfoque estructurado para gestionar la exposición al carbono tanto en mercados regulados como voluntarios.

Esto refleja la estrategia más amplia de Karbon-X de proporcionar una infraestructura inmediata y accionable para las organizaciones que afrontan requisitos de carbono y cumplimiento cada vez más urgentes.

La Calculadora de Emisiones Corporativas ya está disponible a través del sitio web de Karbon-X.

Para evaluar la exposición al carbono de una organización o reservar una evaluación de cumplimiento, visitar www.karbon-x.com

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios integrales en los mercados de carbono regulados y voluntarios. Desde la originación de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo a la verificación, la emisión de créditos y la distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones a nivel global. Más información en www.karbon-x.com.