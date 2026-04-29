Provacuno lanza una aplicación web para medir la huella de carbono del vacuno de carne en España

La Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (Provacuno) lanza una nueva aplicación digital destinada al cálculo de la huella de carbono del sector vacuno de carne. Esta herramienta permite cuantificar de forma rigurosa las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), a lo largo de toda la cadena de valor, tanto en la fase ganadera como en la industrial.

La aplicación web, denominada Huella Vacuno Sostenible, ya está disponible para los ganaderos en huellavacunosostenible.eu. Desde esta plataforma, cada granja puede calcular su impacto ambiental introduciendo información sobre áreas de cultivo, compra de concentrados y forrajes, uso de fertilizantes sintéticos, consumo de agua y energía. Durante el mes de septiembre se incorporará el módulo para la industria (mataderos y salas de despiece). Para el desarrollo del enfoque metodológico de esta herramienta digital, Provacuno ha contado con la colaboración del Centro Tecnológico NEIKER.

El lanzamiento de esta aplicación se enmarca en el Plan de Promoción «Sustainable European Beef» (SEUB), una iniciativa trienal cofinanciada con fondos europeos cuyo objetivo es impulsar la mejora continua de la sostenibilidad del sector del vacuno de carne europeo. El plan facilita al sector el acceso a herramientas basadas en el rigor científico, como los Códigos de Buenas Prácticas y nuevos desarrollos técnicos innovadores, entre ellos esta aplicación, que permite avanzar de forma objetiva y medible hacia el objetivo europeo de neutralidad climática en 2050. Al mismo tiempo, el plan de promoción SEUB contribuye a dar a conocer a la ciudadanía el compromiso del sector con una producción cada vez más sostenible, transparente, basada en la ciencia y alineada con los retos ambientales y sociales actuales, bajo el lema «Por una Europa sostenible, la misión especial del vacuno».

Una herramienta de uso sencillo, accesible y metodológicamente rigurosa

El objetivo de esta nueva aplicación es dar respuesta a la necesidad real del sector de disponer de una herramienta de uso sencillo, accesible y metodológicamente rigurosa para medir su huella de carbono. La herramienta puede conectarse mediante API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) con los sistemas de gestión informática (ERP) utilizados en granjas e industrias cárnicas, lo que permite una captura automática de datos y un cálculo rápido, preciso y fiable.

Entre sus principales funcionalidades, la aplicación facilita al sector poder conocer con rigor su situación de partida en materia de emisiones a partir de datos reales. Con los informes claros y comparables que ofrece la herramienta, ganaderos e industriales pueden identificar de forma objetiva dónde se concentran sus principales fuentes de emisiones y cómo evoluciona en el tiempo su huella de carbono.

En palabras de Javier López, director de Provacuno: «Esta aplicación es un paso clave para el sector para seguir trabajando en la mejora continua de la sostenibilidad, puesto que solo a partir de un diagnóstico riguroso es posible definir actuaciones eficaces, medir el impacto de una manera realista y seguir avanzando en nuestro compromiso con el objetivo de neutralidad climática en 2050».

Primera fase: la aplicación ya disponible para ganaderos

En esta primera fase de desarrollo, la aplicación permite a los ganaderos evaluar de forma diferenciada los principales sistemas de producción del vacuno de carne: sistemas nodriza (vaca–ternero) y cebaderos, y convertir así datos productivos habituales (consumo de pienso, crecimiento, manejo de estiércol, energía, etc.) en indicadores para la eficiencia y mejora.

Tras introducir los datos, el ganadero recibe un informe detallado de la huella de carbono total y desagregada por fuentes (fermentación entérica, alimentación, estiércol, energía, transporte, etc.), expresada por unidad de producto (peso vivo y peso canal) y por superficie. La herramienta incluye comparativas con referencias sectoriales o con el propio histórico de la explotación, lo que permite contextualizar los resultados y evaluar el desempeño relativo de la granja identificando actuaciones orientadas a la reducción de las emisiones.

Un enfoque basado en el Análisis de Ciclo de Vida

La aplicación Huella Vacuno Sostenible ha sido diseñada bajo un enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), el método de referencia internacional para evaluar de forma rigurosa los impactos ambientales de los sistemas productivos. Este enfoque permite analizar las emisiones considerando todas las etapas del proceso, evitando visiones parciales o sesgadas del impacto real.

En el caso del vacuno de carne, el ACV incorpora factores como la producción de piensos y forrajes, el uso de fertilizantes, el consumo energético, el manejo de estiércoles, el transporte y la transformación industrial, lo que evita el desplazamiento de emisiones entre fases y garantiza una medición coherente y científicamente contrastada.

Asimismo, esta aplicación está alineada metodológicamente con los marcos oficiales de reporte, al utilizar los factores de emisión elaborados por el Ministerio de Agricultura y recogidos en el Sistema Español de Inventario (SEI), que incluyen aspectos como la fermentación entérica, el nitrógeno excretado o los consumos energéticos. Esta coherencia metodológica refuerza la fiabilidad de los datos utilizados y ofrece al sector una base sólida y reconocida para evaluar y mejorar su huella de carbono.

La web app incorpora las emisiones indirectas y amplía el análisis a lo largo de toda la cadena de valor. De este modo, facilita una visión más completa del impacto climático y se configura como un instrumento orientado a la mejora continua y al seguimiento integral del desempeño ambiental del sector.

Compromiso con la sostenibilidad del sector

El objetivo final de esta iniciativa es, en palabras de Javier López, director de Provacuno, «dotar al sector español del vacuno de carne de una herramienta gratuita, voluntaria, accesible y fiable, que permita a ganaderos e industriales conocer con rigor científico su huella de carbono y responder a las crecientes exigencias regulatorias, de mercado y reputacionales en materia de sostenibilidad ambiental».

La campaña ‘Por una Europa sostenible, la misión especial del vacuno’ incorpora esta aplicación como pieza clave para impulsar la mejora continua del sector, con el acceso a información contrastada y alineada con los marcos oficiales. Un enfoque que permite al vacuno de carne europeo avanzar de manera progresiva y fundamentada en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como en la reducción de emisiones y la preservación y mejora del suelo.

Con esta nueva aplicación, Provacuno refuerza su compromiso con la transparencia, la innovación y el rigor científico, y acompaña al sector del vacuno de carne en la adopción de prácticas cada vez más sostenibles y en su avance hacia el objetivo de neutralidad climática en 2050.

Más información sobre la campaña en la página web www.vacunosostenible.eu.