VOYAH, marca de autos eléctricos inteligentes, acelera expansión global: su Taishan X8 cautiva al público

Durante el evento, el recién lanzado VOYAH Taishan X8 acaparó todas las miradas. VOYAH anunció tres pilares clave para su internacionalización: «Consolidar su presencia en Europa, expandirse en Oriente Medio y entrar en los mercados de conducción a la derecha». Paralelamente, presentó su iniciativa ESG denominada ‘BetterVOYAH’, marcando el inicio oficial de su estrategia global y su hoja de ruta de sostenibilidad. Asimismo, VOYAH iniciará una nueva fase en su apuesta por la movilidad eléctrica pura, con el objetivo de que estos modelos representen más del 50% de sus ventas para 2027, reforzado por la creación de una red de carga rápida para garantizar una experiencia de uso sin preocupaciones.

Desde su fundación, VOYAH ha experimentado un crecimiento sólido y acelerado en áreas como imagen de marca, desarrollo de productos, innovación tecnológica y expansión de canales. Recientemente, la empresa comenzó a cotizar en la Bolsa de Hong Kong, convirtiéndose en la primera marca de vehículos eléctricos de alta gama de propiedad estatal en lograrlo. Este hito ha redefinido el modelo de desarrollo en el sector de los NEV premium. Impulsada por este dinamismo, VOYAH es también la marca estatal de alta gama que más rápido ha pasado del mercado doméstico al internacional. Actualmente, sus productos se comercializan en más de 40 países, abarcando gran parte de Europa y Oriente Medio, y cuenta con más de 240 puntos de venta en el extranjero. Gracias a la calidad de sus productos y a un servicio de atención al cliente de primer nivel, la marca ha logrado el reconocimiento de los consumidores a nivel mundial.

De cara al futuro, VOYAH continuará profundizando su presencia internacional e integrándose en los ecosistemas industriales locales, con el fin de mostrar al mundo el valor diferencial de la «manufactura inteligente» de alta gama proveniente de China».

Sitio web: https://www.voyah-global.com/