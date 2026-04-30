doola lanza constitución de LLC agéntica: crear empresa en EE. UU. en minutos sin salir de Claude o Replit

doola es la primera plataforma de constitución de empresas en lanzar una integración con Model Context Protocol (MCP) para la creación de LLC, lo que permite a los fundadores constituir una LLC mediante una conversación directamente en Claude o Replit.

El proceso lleva minutos. Sin abrir un nuevo navegador. Sin cambiar de contexto. Disponible para fundadores y desarrolladores de EE. UU. y de fuera de EE. UU. (no se requiere número de la Seguridad Social estadounidense).

doola ha ayudado a más de 15.000 fundadores en más de 175 países a crear y escalar empresas en EE. UU., con el respaldo de 13 millones de dólares en capital riesgo de Y Combinator, HubSpot Ventures, Nexus Venture Partners y otros inversores destacados.

doola, la solución AI Business-in-a-Box™ para emprendedores globales, se convirtió hoy en la primera plataforma de constitución de empresas en permitir la creación nativa de LLC dentro de agentes de IA. Con nuevas integraciones MCP para Claude y Replit, los fundadores ahora pueden constituir una LLC en Wyoming en mitad de una conversación con su agente de IA, sin navegador, formularios ni cambio de pestañas. Es un cambio radical para cualquiera que quiera iniciar un negocio.

El problema: la constitución de LLC no ha evolucionado al ritmo de trabajo de los fundadores

Los mejores fundadores hoy en día construyen dentro de entornos de IA como Replit y Claude. Escriben, lanzan e iteran sin abrir nunca una pestaña del navegador. Hasta ahora, crear una empresa significaba parar todo, abrir un navegador y navegar por un conjunto separado de formularios y proveedores de servicios.

El MCP de doola cierra esa brecha y elimina la necesidad de interrumpir el flujo de trabajo.

A través de la integración, un agente de IA recopila la información necesaria para constituir una LLC mediante una conversación natural, la transmite a la infraestructura de constitución de doola en segundo plano y proporciona al fundador un enlace directo para completar la compra en doola. Todo el proceso lleva minutos.

Gestiona el proceso de principio a fin mediante una única conversación.

A diferencia de las integraciones meramente educativas o de orientación que solo responden preguntas sobre la creación de empresas, el MCP de doola es transaccional:

Constitución de LLC: un agente de IA recopila la información requerida mediante conversación y la envía directamente a la API de constitución de doola. Sin formularios que rellenar.

un agente de IA recopila la información requerida mediante conversación y la envía directamente a la API de constitución de doola. Sin formularios que rellenar. Enfoque en Wyoming: la integración se lanza con LLC en Wyoming, el estado más popular entre emprendedores globales. No se requiere número de la Seguridad Social estadounidense. Se añadirán más estados en el futuro.

la integración se lanza con LLC en Wyoming, el estado más popular entre emprendedores globales. No se requiere número de la Seguridad Social estadounidense. Se añadirán más estados en el futuro. Transferencia fluida: tras recopilar los datos, el fundador recibe un enlace directo para completar el pago y acceder a su panel de doola. doola gestiona todo mediante API.

tras recopilar los datos, el fundador recibe un enlace directo para completar el pago y acceder a su panel de doola. doola gestiona todo mediante API. Estándares abiertos: basada en el estándar Model Context Protocol, la integración funciona en cualquier plataforma de IA compatible con MCP, no solo en el ecosistema de un proveedor.

doola: la API del emprendimiento

El MCP de doola es un paso clave en la visión más amplia de la empresa: convertirse en la capa de infraestructura por defecto para crear y gestionar negocios, a la que cualquier herramienta de IA, plataforma de desarrollo o socio pueda conectarse directamente.

Al igual que Amazon convirtió su infraestructura interna en AWS, doola está construyendo un futuro en el que la constitución, el cumplimiento normativo, los impuestos y la contabilidad sean servicios que cualquier plataforma pueda integrar.

Hoy, más de 15.000 fundadores en más de 175 países utilizan doola para crear y gestionar sus negocios. En el futuro, agentes de IA, herramientas de desarrollo y plataformas asociadas utilizarán los mismos endpoints para realizar tareas en su nombre. El MCP de doola representa ese futuro, y empieza hoy.

doola está actualmente en conversaciones con más plataformas de IA y herramientas de desarrollo para ampliar la integración.

Arjun Mahadevan, CEO y fundador de doola, declaró: «Está cambiando la forma en que la gente crea empresas. Los fundadores ya están construyendo dentro de herramientas de IA, y queríamos estar ahí con ellos. Este es el comienzo de un mundo en el que crear una empresa es algo que un agente puede ayudarte a hacer en segundo plano mientras tú te centras en construir. No somos un servicio de constitución. Somos un AI Business-in-a-Box™, y el MCP es lo que eso significa en un mundo agéntico».

Sobre doola

doola (Y Combinator S20) es la solución AI Business-in-a-Box™ para emprendedores globales de comercio electrónico. La plataforma ofrece una solución integral de back office, que incluye constitución de LLC en EE. UU., servicios de agente registrado, EIN, cuenta bancaria empresarial en EE. UU. y acceso a procesadores de pagos, contabilidad, presentación de impuestos empresariales, analítica empresarial y una API de constitución de empresas.

Al integrar estos servicios complejos, doola permite a los fundadores crear y escalar sus negocios en EE. UU. con confianza, incluso sin un número de la Seguridad Social estadounidense. doola cuenta con el respaldo de 13 millones de dólares en capital riesgo de Y Combinator, Nexus Venture Partners, HubSpot Ventures, entre otros.

Website: https://www.doola.com/business-solutions/company-formation-api/

Twitter: https://twitter.com/doolaHQ

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