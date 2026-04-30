Nadie se queda atrás: en la Comunitat Valenciana lanzan un programa para emprender tras la DANA

La iniciativa nace con una convicción profunda: después de una catástrofe, no solo hay que reconstruir calles, viviendas o negocios. También hay que reconstruir confianza, autonomía, esperanza y futuro.

En un momento en el que cada vez más personas buscan en el emprendimiento una forma de salir adelante, este programa pone el foco en quienes más necesitan una oportunidad real. No importa la edad, el origen, el género o la situación personal, ni siquiera es importante tener una idea clara, sino una necesidad de empezar de nuevo o el deseo de transformar una experiencia difícil en un proyecto con sentido.

CON VALORES entiende el emprendimiento inclusivo de una forma sencilla y humana: que nadie quede fuera por no tener contactos, recursos, conocimientos digitales o experiencia previa.

Por eso, el programa ofrecerá un itinerario integral que combina formación práctica, mentoría empresarial y acompañamiento emocional, con modalidad presencial y online. Además, incluirá apoyo para superar barreras digitales y facilitar la participación de personas que atraviesan dificultades de movilidad o desplazamiento.

«No incubamos solo proyectos. Acompañamos a personas que están intentando volver a creer en sí mismas, en su comunidad y en su futuro», señala Andrea Platero, cofundadora de CON VALORES.

El programa comenzará el 7 de mayo y busca que cada participante pueda convertir una idea en una iniciativa viable, sostenible y con impacto positivo en su entorno.

Con el respaldo de la Generalitat Valenciana, Emprender con Propósito quiere ser mucho más que un programa de emprendimiento: quiere convertirse en una red de apoyo para que las zonas golpeadas por la DANA puedan reactivarse desde dentro, a través del talento, la resiliencia y la fuerza de sus propias personas.

«Cuando alguien emprende después de haberlo perdido todo, no está creando solo un negocio: está levantando una nueva forma de vida», añade Melquiades Lozano, presidente y cofundador de la organización.

Incubadora CON VALORES reafirma así su compromiso con un modelo de emprendimiento que no mide el éxito únicamente en cifras, sino también en vidas que se reconstruyen, comunidades que se reactivan y oportunidades que vuelven a nacer donde parecía que todo se había perdido.