Pablo Gómez (Metlabs) en el Galicia Finance Date: «Todos los activos del mundo serán tokenizados»

Pablo Gómez, CEO y fundador de Metlabs, empresa de desarrollo blockchain y tokenización de activos reales, participó esta semana como ponente en la V edición del Galicia Finance Date, celebrada en Santiago de Compostela. El encuentro, organizado por APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), reunió a directores financieros, banca, despachos y representantes institucionales, con la clausura del Conselleiro de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos López-Prado.

La conversación, titulada «Tokenización de activos: cómo la tecnología blockchain está transformando los mercados financieros», fue moderada por Isaac González, Head of Innovation de Metlabs.

Durante su intervención, Pablo Gómez defendió que la tokenización debe entenderse como una transformación estructural de la infraestructura del sistema financiero, no como un fenómeno tecnológico aislado. «Tokenizar es la representación digital de un activo o de un derecho sobre infraestructura blockchain. Lo que cambia son los raíles sobre los que se mueve el sistema financiero», afirmó el CEO de Metlabs.

Una transformación empujada por los grandes actores institucionales

Para el directivo, lo relevante no es la tecnología, sino el alcance del cambio y los actores que lo están empujando. «La tokenización está redefiniendo cómo se emite, se posee y se transfiere el valor. Algo así, en términos de magnitud, solo había pasado una vez en las últimas décadas. Cuando internet redefinió cómo se transmite la información», sostuvo Pablo Gómez.

Esta transformación está impulsada por las grandes instituciones del sistema financiero: bancos, gestoras, infraestructuras de mercado y supervisores. Como ejemplo, el CEO de Metlabs citó a Larry Fink, CEO de BlackRock, la mayor gestora del mundo con más de trece billones de dólares bajo gestión. «Fink lleva dos cartas anuales consecutivas defendiendo que todos los activos del mundo van a ser tokenizados», recordó Pablo Gómez.

Las previsiones del sector apuntan a un mercado de activos tokenizados que podría alcanzar billones de dólares en pocos años. Boston Consulting Group estima 16 billones de dólares en 2030, equivalentes al 10 % del PIB mundial.

Marco regulatorio español y europeo plenamente operativo

En el plano regulatorio, Pablo Gómez recordó que la tokenización de activos financieros está plenamente regulada en España bajo el marco europeo MiFID II y la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, que reconoce la representación de valores negociables mediante tecnología de registro distribuido a través de la figura de la Entidad Responsable de la Inscripción y Registro (ERIR). «La pregunta para los actores del sector ya no es si conviene posicionarse, sino cuándo y cómo hacerlo», afirmó el CEO de Metlabs.

Sobre Metlabs

Metlabs es una empresa española de desarrollo blockchain y tokenización de activos reales, con sede en A Coruña. Fundada por Pablo Gómez, opera principalmente en mercados internacionales, con clientes en España, Latinoamérica, Oriente Medio y Estados Unidos. Su trabajo combina dos áreas: la consultoría blockchain para empresas, donde traduce la tecnología en aplicaciones concretas para cada sector, y el desarrollo de proyectos de tokenización en sectores como inmobiliario, energía y fondos de inversión.