SBA nace para combatir la soledad del CEO y mejorar la toma de decisiones estratégicas

El 61 % de los CEO reconoce que la soledad impacta negativamente en su desempeño, según un estudio de Harvard Business Review. En este contexto nace Strategic Business Alliance (SBA), un nuevo espacio impulsado por Dobuss Group y presentado en Córdoba, que busca ayudar a la alta dirección a tomar mejores decisiones a través del intercambio de experiencias reales y el aprendizaje aplicado.

SBA se configura como un foro de trabajo dirigido a directivos, basado en sesiones periódicas donde se abordan retos estratégicos reales, se comparten experiencias entre iguales y se trasladan soluciones prácticas a las organizaciones. El objetivo es generar un entorno de confianza donde los líderes puedan contrastar decisiones en contextos de alta complejidad.

Durante la inauguración, la directora de SBA, Juliette Ferte, destacó el valor del aprendizaje entre iguales: «los mejores resultados no surgen de la teoría, sino del intercambio directo entre quienes afrontan los mismos retos. SBA convierte ese conocimiento compartido en decisiones más sólidas».

Por su parte, el CEO de Dobuss Group, Pepe Huertas, puso el foco en la necesidad de acompañamiento en la alta dirección: «dirigir en solitario limita la perspectiva. Espacios como SBA permiten tomar decisiones con más contexto, contrastar ideas y reducir la incertidumbre».

La inteligencia artificial, eje de la nueva ventaja competitiva

El acto inaugural tuvo como eje central la ponencia ‘Inteligencia Artificial: el nuevo motor de ventaja competitiva’, impartida por Carlos Rabazo, gerente de Aceleración, Transformación Digital y Ecosistemas de Innovación de Telefónica.

Durante su intervención, Rabazo subrayó que el verdadero impacto de la inteligencia artificial no reside solo en la tecnología, sino en la capacidad de las empresas para integrarla en su operativa diaria y en la toma de decisiones. «La ventaja competitiva ya no está en acceder a la tecnología, sino en quién la integra antes y mejor», señaló.

El experto apuntó además que cada organización debe adaptar la inteligencia artificial a su propio contexto: «lo que funciona en una empresa no funciona en otra. Por eso, disponer de espacios donde compartir experiencias reales es una de las formas más eficaces de introducir tecnologías disruptivas con éxito«.

La sesión sirvió como adelanto del enfoque de SBA, que combina conocimiento experto, debate estructurado y aplicación práctica para trasladar el aprendizaje directamente al negocio.

Más de medio centenar de empresarios respaldaron la presentación de SBA, reflejando el interés del tejido empresarial por iniciativas que impulsen la competitividad y la toma de decisiones estratégicas. El acto contó también con la presencia de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent; el delegado de Economía y Hacienda y la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Agustín López y María Dolores Gálvez; la presidenta del IMDEEC, María Luisa Gómez, y el secretario general de CECO, Juan Manuel Rodríguez Carretero.

SBA nace con la vocación de consolidarse como un espacio de referencia para la alta dirección en el sur de España, facilitando entornos de confianza donde compartir experiencias, anticipar retos y mejorar la capacidad de decisión en un entorno empresarial cada vez más complejo.