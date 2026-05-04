Atos lanza una oferta integrada de soberanía digital para entornos regulados e impulsados por IA

La propuesta de valor de Soberanía Digital de Atos Group combina una experiencia soberana de extremo a extremo con capacidades full stack, que abarcan desde la consultoría y el diseño hasta el despliegue y la operación en toda la cadena tecnológica: cloud, infraestructuras, ciberseguridad, plataformas de datos, inteligencia artificial, aplicaciones y puesto de trabajo digital. Esta oferta se apoya en conocimiento local cuando es necesario —incluyendo equipos con acreditaciones de seguridad— y en la experiencia conjunta de Atos y Eviden. Asimismo, se fundamenta en marcos avanzados de ciberseguridad para la protección de datos, el control de accesos y la mitigación de amenazas, incluyendo soluciones europeas de cifrado de datos desarrolladas por Eviden.

El objetivo de Atos Group es convertir la soberanía en un estándar operativo: capacitar a sus clientes para gestionar sus dependencias críticas aplicando años de experiencia en entornos regulados y de misión crítica, con un enfoque de «soberanía desde el diseño» integrado en todo su porfolio.

Una propuesta de valor diferencial que ofrece:

Un enfoque coherente y sistemático, adaptado a cada cliente

La oferta integrada de Atos Group se basa en un marco unificado construido sobre principios clave de diseño soberano, como los estándares abiertos y la interoperabilidad. Esto facilita la portabilidad, reduce la dependencia de proveedores y simplifica la migración e integración, al tiempo que garantiza una orquestación segura y una gobernanza continua. Además, permite distintos niveles de soberanía adaptados a cada organización y a la naturaleza de sus cargas de trabajo.

Una experiencia consolidada tras décadas en entornos críticos

La oferta se sustenta en una trayectoria contrastada en sectores altamente regulados y de misión crítica —Administración Pública, Defensa, Servicios Financieros y Sanidad—, así como en alianzas estratégicas con proveedores seleccionados que contribuyen a reducir la complejidad y reforzar la capacidad de elección, el control y la responsabilidad del cliente.

Un ADN europeo con alcance global

Gracias a su arraigo europeo y a su experiencia en los requisitos de soberanía del sector público en la UE y a nivel nacional, Atos Group se posiciona como un socio sólido para desplegar estrategias de soberanía digital en otros países y marcos legales, ayudando a las organizaciones a gestionar estos requisitos en distintos entornos regulatorios.

Una capacidad única en ciberseguridad europea como base de la soberanía

Como actor reconocido en ciberseguridad, Atos Group integra productos europeos soberanos con servicios end-to-end dentro de su propuesta. La ciberseguridad se incorpora desde el diseño como capa de garantía de la soberanía, permitiendo implementar, supervisar y auditar el control sobre identidades, accesos, trazabilidad y gestión de claves criptográficas, extendiendo además estos principios a los agentes de inteligencia artificial.

Con esta oferta, Atos Group convierte la soberanía digital en una capacidad operativa real para sus clientes, basada en la transparencia, la libertad de elección y el control, y respaldada por equipos de Atos, Eviden y Atos Amplify, su firma de consultoría. La compañía hace visibles las dependencias, aplica controles efectivos de forma homogénea en todos los entornos y preserva la flexibilidad a largo plazo mediante estándares abiertos y portabilidad. Atos Amplify apoya a las organizaciones en la evaluación de riesgos y en la definición de su hoja de ruta soberana, haciendo explícitos los equilibrios entre coste, complejidad y tiempo de salida al mercado en función de la criticidad del negocio.

Esta iniciativa refuerza la ambición tecnológica de Atos Group, basada en tres pilares estrechamente conectados: inteligencia artificial agentiva, soberanía digital y ciberseguridad, concebidos para ayudar a las organizaciones a aprovechar la IA con confianza, control y valor operativo medible, incluso en entornos regulados.

«La soberanía digital se ha convertido en una prioridad estratégica al más alto nivel, especialmente a medida que la inteligencia artificial acelera las dependencias y aumenta la exposición en datos, sistemas y cadenas de suministro», señala Michael Kollar, responsable de Soberanía Digital de Atos Group y director de Cloud & Modern Infrastructure y Digital Workplace. «Con nuestra oferta integrada, ayudamos a las organizaciones a convertir la soberanía en una capacidad operativa: integral, aplicable a través de la ciberseguridad y adaptable a distintas jurisdicciones y prioridades de negocio, permitiéndoles seguir innovando con confianza y control».

Para Atos Group, la soberanía digital comienza con una visibilidad clara y un control efectivo sobre los datos, las aplicaciones, las operaciones y la exposición a distintas jurisdicciones. Se materializa mediante controles granulares específicos para cada carga de trabajo, integrados en infraestructuras, aplicaciones, inteligencia artificial y ciberseguridad, y requiere gestionar de forma consciente el equilibrio entre coste, innovación y rapidez de despliegue, dado que la mayoría de las organizaciones operan con entornos mixtos, soberanos y no soberanos.

Además, la soberanía se extiende a todo el ecosistema de inteligencia artificial, incorporando mecanismos de control en tiempo de ejecución, supervisión de modelos y datos, y automatización de políticas.

Esta oferta complementa el reciente lanzamiento de Atos Sovereign Agentic Studios, orientado a ayudar a las organizaciones a pasar de pilotos de IA agentiva a entornos productivos de forma segura, escalable y bajo los niveles de control soberano requeridos, con seguridad, gobernanza y supervisión humana integradas desde el inicio.