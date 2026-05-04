gopau! revoluciona la preparación de la PAU 2026 con la primera IA que reduce la ansiedad estudiantil

La llegada del Modelo Único de la PAU en 2026 ha cambiado las reglas del juego, y los métodos tradicionales de estudio ya no son suficientes.

En este contexto nace gopau!,un proyecto de Santillana España (Sanoma Learning) que ha desarrollado la primera app con Inteligencia Artificial capaz de corregir exámenes manuscritos de Selectividad, proporcionando a los alumnos seguridad para estudiar con feedback constante y objetivo.

La ciencia detrás de la ansiedad: por qué nace gopau!

La plataforma basa su desarrollo en un estudio sobre las preocupaciones reales de los estudiantes, arrojando métricas que explican la necesidad de esta herramienta:

Pánico en redacción y ortografía: según el estudio de Kahoot! (2024), faltas de ortografía y organización del tiempo son preocupaciones críticas. Materias como Lengua Castellana e Historia son las más temidas por el 30% y 31% de los alumnos respectivamente, ante el miedo a las penalizaciones por coherencia y madurez escrita del nuevo modelo.

según el estudio de Kahoot! (2024), faltas de ortografía y organización del tiempo son preocupaciones críticas. Materias como por el 30% y 31% de los alumnos respectivamente, ante el miedo a las penalizaciones por coherencia y madurez escrita del nuevo modelo. La «ceguera» del estudio pasivo: datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades revelan una desalineación entre la dificultad percibida y la objetiva. Mientras los estudiantes usan métodos tradicionales de memorización, el informe documenta «indefensión aprendida» y desconexión sistemática: los alumnos temen asignaturas que aprueban mientras subestiman los desafíos reales , demostrando que el subrayado no aporta una medición real de sus capacidades.

datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades revelan una desalineación entre la dificultad percibida y la objetiva. Mientras los estudiantes usan métodos tradicionales de memorización, el informe documenta «indefensión aprendida» y desconexión sistemática: , demostrando que el subrayado no aporta una medición real de sus capacidades. Presión y agobio en el hogar: el estudio HBSC del Ministerio de Sanidad (2022) confirma que el 54,4% de las alumnas de Bachillerato reporta agobio extremo por el trabajo escolar. Este impacto emocional afecta anualmente a un millón de personas (familias incluidas). La falta de datos objetivos sobre el progreso genera estrés sostenido e «indignación» y la puntuación se percibe como el único factor que condiciona el futuro.

gopau!: tecnología y salud mental

gopau! ha desarrollado una solución basada en IAl que ataca directamente estas métricas. La plataforma permite realizar simulacros reales en papel y con correcciones segundos, interpretando caligrafías complejas y análisis sintácticos.

«Nuestra IA no es informativa, es evaluativa», explica el equipo de gopau!: «Al reducir el margen de error en las notas estimadas a un ±0,5, estudiantes y familias tienen la tranquilidad de saber exactamente dónde están hoy».

Gracias a una gráfica de evolución real, el alumno tiene datos aumentando su confianza y optimizando su tiempo de estudio, enfocándose solo en los bloques donde la IA detecta debilidades.

Sobre gopau!

gopau! es la respuesta de Santillana para ayudar a los estudiantes de bachillerato en un momento crucial de sus vidas: el examen de la PAU. Es la startup EdTech líder en España en la aplicación de IA para la PAU 2026.

Su misión es democratizar el acceso a la corrección de alto nivel, garantizando que ningún estudiante vea comprometido su futuro académico por ansiedad, una mala redacción o la imposibilidad de acceder a apoyos extra fuera del aula (como tutores o academias).

En 2021, Sanoma adquiere la filial española de Santillana, editorial educativa con más de 60 años de experiencia, reforzando su posición en Europa.