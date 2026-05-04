Casi la mitad de la población española padece enfermedad venosa crónica

La enfermedad venosa crónica (EVC) es un problema de salud pública y no es solo un problema estético, ya que esta se encuentra estrechamente relacionada tanto con un aumento de las enfermedades cardiovasculares como con el deterioro en la calidad de vida.

Casi la mitad de la población española, un 48,5%, padece enfermedad venosa crónica, la patología vascular más frecuente, especialmente entre las mujeres (64%). Sin embargo, a pesar de esta prevalencia tan elevada, sigue siendo una enfermedad banalizada en nuestra sociedad debido a la falta de concienciación sobre ella. En consecuencia, la EVC es una patología infradiagnosticada e infratratada que se manifiesta mediante síntomas como la pesadez, dolor o hinchazón de piernas, arañas vasculares, varices o, en estadios avanzados, úlceras venosas.

Ante esta realidad, hoy se ha presentado en rueda de prensa el informe «Más allá de lo visible: la realidad de la enfermedad venosa crónica», que incluye un enfoque tan necesario como la visión de los pacientes en primera persona. Además, el encuentro también ha servido para dar a conocer la nueva edición de la campaña de concienciación ‘VenDETECTA’.

El objetivo de este nuevo informe, que cuenta con el aval científico de CEFyL, SEMERGEN, SEFAC y CGE es poner de relieve la importancia de esta patología tanto a administraciones y profesionales sanitarios como a público en general. Para ello, el documento incorpora nuevas perspectivas esenciales en el abordaje de la EVC, como el indispensable papel de los profesionales de enfermería y, sobre todo, la experiencia de los propios pacientes que sufren la enfermedad.

En este sentido, diferentes perfiles de personas afectadas por la enfermedad han protagonizado un focus group con el fin de exponer e identificar las necesidades reales de los pacientes. De esta manera, el informe enumera las áreas de mejora y necesidades identificadas como prioritarias por los pacientes y sugiere recomendaciones estratégicas, además de recoger datos actualizados, evidencias clínicas y nuevas perspectivas para su abordaje integral.

En la misma rueda de prensa se han ofrecido los detalles sobre la segunda edición de la campaña «VenDETECTA», una iniciativa que se volverá a poner en marcha en los próximos días para sensibilizar e informar acerca de la enfermedad venosa crónica. La campaña, impulsada por Laboratorios Servier, se desarrollará en casi 40 centros de salud de toda España, con un doble objetivo: por una parte, la formación de los profesionales sanitarios y, por otra, la difusión de información a los pacientes y la posibilidad de facilitarles una detección precoz mediante pruebas rápidas practicadas por especialistas.

Un problema de salud muy frecuente y poco reconocido

La Dra. Cristina Feijoo, secretaria de CEFyL, subrayó durante la rueda de prensa que «millones de personas conviven con esta patología, la cual afecta seriamente a su calidad de vida a causa de los síntomas asociados. Debido a que no es una enfermedad mortal ni que genere una gran incapacidad a las personas que la sufren, ha sido históricamente subestimada, incluso por los propios profesionales sanitarios».

David Pérez-Barreno, enfermero de práctica avanzada en heridas crónicas complejas y presidente de la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas, subrayó durante la rueda de prensa que «en nuestro día a día observamos cómo la enfermedad venosa crónica evoluciona y cómo los síntomas pueden empeorar de forma significativa si no se interviene a tiempo. Por eso, la labor que realizamos desde la enfermería resulta esencial para frenar la progresión de la enfermedad por medio de la detección temprana, el seguimiento y la concienciación de los pacientes. Somos una figura clave para detectar cambios, reforzar el autocuidado y acompañar al paciente en una patología que a menudo no recibe la atención que merece»- concluyó.

El paciente como punto de partida

Comprender en profundidad la experiencia de los pacientes que sufren EVC es el primer paso para lograr el diagnóstico precoz de la enfermedad y promover así una apropiada adherencia al tratamiento adecuado. La Dra. Cristina Feijoo puntualizó la necesidad de situar al paciente en el eje central de esta cuestión destacando que «no solo se debe explorar su vivencia con la patología y su evolución clínica, sino también los factores que condicionan negativamente su evolución, como la banalización de los síntomas, la presencia de comorbilidades y la baja adherencia a los tratamientos prescritos».

El conocimiento de las distintas percepciones de los pacientes con EVC y las dificultades que tienen que afrontar cada día son aspectos clave para visibilizar y entender mejor cómo esta patología impacta en su calidad de vida. El Dr. Juan Peiró, Coordinador del Grupo de Trabajo de Vasculopatías de SEMERGEN, explicó en la rueda de prensa que «no es solo el dolor o la pesadez, sino todo lo que implica alrededor. La enfermedad venosa crónica condiciona los horarios, las rutinas y eso afecta al ánimo y al bienestar general de quienes sufren esta enfermedad. La percepción de estar limitada en muchas tareas cotidianas provoca una sensación de incomodidad constante que dificulta la forma de vivir día a día».

La necesidad de situar al paciente como punto de partida también se traduce en otorgar un papel clave a la prevención, puesto que esta puede mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y evitar la progresión a fases más avanzadas de la EVC. Según el Dr. Juan Peiró, «el bienestar de las personas comienza en uno mismo, por lo que los pacientes deben tener claro que evitar el sobrepeso y mantener algunos hábitos como practicar ejercicio con regularidad, descansar con las piernas elevadas o no estar de pie sin moverse durante muchas horas, pueden prevenir la insuficiencia venosa».

Por su parte, Irene Escudero, miembro de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) destacó que «la labor del farmacéutico es esencial en la detección del infradiagnóstico de la enfermedad y en la concienciación tanto de la enfermedad como de su tratamiento. Dada la cercanía y accesibilidad de la farmacia para los pacientes, podemos hacer una correcta derivación al profesional sanitario correspondiente, así como indicar un tratamiento adecuado y trabajar en coordinación con ellos para garantizar la adherencia al tratamiento farmacológico y abordar el seguimiento».

Novedades de la segunda edición de la campaña VenDETECTA

Tras el buen resultado de VenDETECTA durante el pasado año, gracias a su presencia en más de 30 centros de salud, esta segunda edición de la campaña se desarrollará entre el 4 y el 14 de mayo en 37 centros sanitarios repartidos en 10 Comunidades Autónomas. En cada uno de ellos, los ciudadanos podrán participar en actividades de cribado a través de pruebas rápidas de detección de insuficiencia venosa y podrán recibir información. Asimismo, la campaña contará este año con un sitio web (www.frenarevc.es) en el que se incluirá información detallada sobre la EVC.