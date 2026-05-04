Pacific Avenue Capital Partners entra en negociaciones exclusivas para adquirir ESE World

Pacific Avenue Capital Partners («Pacific Avenue»), firma global de capital privado enfocada en desinversiones corporativas y otras transacciones complejas en el mercado medio, anunció hoy que una filial de Pacific Avenue ha entrado en negociaciones exclusivas para adquirir ESE World (la «Compañía» o «ESE») de Amcor, una de las principales compañías globales de embalaje del mundo.

ESE es el principal fabricante europeo de contenedores de residuos de plástico y acero, así como proveedor de servicios asociados de gestión de residuos. La compañía genera aproximadamente 300 millones de euros en ingresos y atiende a clientes de todo el mundo desde sus tres instalaciones de fabricación en Alemania (Neuruppin y Olpe) y Francia (Crissey).

Bajo la gestión de Pacific Avenue, ESE centrará sus esfuerzos en atender las necesidades de sus clientes y ejecutar varias iniciativas de crecimiento vinculadas a la mejora operativa, la expansión geográfica y adquisiciones estratégicas complementarias. Pacific Avenue trabajará en estrecha colaboración con el equipo directivo actual de ESE para impulsar estas iniciativas y acelerar la siguiente fase de crecimiento de la compañía.

«Esta transacción marca una nueva y emocionante fase de crecimiento para ESE. El negocio encaja perfectamente dentro de nuestra cartera de compañías líderes en el sector y es una muestra de la posición de Pacific Avenue como socio de confianza para vendedores corporativos en la UE y a nivel global que buscan una ejecución fluida de desinversiones complejas. Con una marca sólida, innovación líder en el sector y una posición de mercado defendible, esperamos aportar los recursos y la experiencia necesarios para generar valor a largo plazo», dijo Chris Sznewajs, fundador y socio director de Pacific Avenue.

«ESE es un negocio de alta calidad con un historial probado de innovación de producto y una base de clientes sólida y leal. En Pacific Avenue estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo directivo de ESE y reinvertir en el negocio, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones estratégicas complementarias. Partiendo de una base operativa sólida, vemos una oportunidad significativa para apoyar la siguiente fase de crecimiento y creación de valor a largo plazo de ESE», dijo Xavier Lambert, director general y responsable de Europa en Pacific Avenue Capital Partners.

La adquisición de ESE representa un hito importante para Pacific Avenue, al marcar la tercera transacción europea de la firma y la primera inversión europea dentro del Fondo II y su vehículo europeo dedicado. Es otro ejemplo de la capacidad de Pacific Avenue para asociarse con vendedores corporativos a nivel global y ejecutar con éxito desinversiones complejas de negocios no estratégicos.

«Esta adquisición es el resultado directo del compromiso de Pacific Avenue de expandir nuestra presencia global en Europa. Desde el establecimiento de nuestra presencia europea, Pacific Avenue se ha centrado en identificar exactamente este tipo de oportunidades: un negocio de alta calidad, líder en el mercado, siendo desinvertido por un gran vendedor corporativo. Esperamos asociarnos con el equipo directivo de ESE para escribir el siguiente capítulo de la historia de la compañía», dijo Chris Sznewajs, fundador y socio director de Pacific Avenue.

La transacción está sujeta a la finalización del proceso de consulta con el comité de empresa, tras el cual podrá firmarse el acuerdo de compraventa. Se prevé que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y a las condiciones de cierre.

Pacific Avenue fue asesorada por Willkie Farr & Gallagher LLP, Accuracy y PwC.

Amcor fue asesorada por Greenhill, filial de Mizuho, y Latham & Watkins.

Sobre Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners es una firma global de capital privado con sede en Los Ángeles y oficina en París, Francia. La firma se centra en desinversiones corporativas y otras situaciones complejas en el mercado medio. Pacific Avenue cuenta con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones y operaciones, lo que le permite gestionar transacciones complejas y generar valor mediante mejoras operativas, inversión de capital y crecimiento acelerado. La firma adopta un enfoque colaborativo con equipos directivos sólidos para impulsar cambios estratégicos duraderos y ayudar a las empresas a alcanzar su máximo potencial. Pacific Avenue cuenta con más de 3.700 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) a 31 de diciembre de 2025. Los miembros del equipo han cerrado más de 120 transacciones, incluidas más de 50 desinversiones corporativas, en múltiples sectores a lo largo de sus carreras combinadas.

www.pacificavenuecapital.com

Sobre Amcor

Amcor es el líder global en el desarrollo y producción de soluciones responsables de embalaje y dispensación para consumidores en una variedad de materiales para las categorías de nutrición, salud, belleza y bienestar. La innovación global de productos y la experiencia en sostenibilidad de Amcor permiten a la compañía resolver desafíos de embalaje en todo el mundo cada día, produciendo una gama de embalajes flexibles, rígidos, cartones y cierres que son más sostenibles, funcionales y atractivos para sus clientes y consumidores. Amcor se guía por su propósito de elevar a los clientes, dar forma a la vida y proteger el futuro. Con el respaldo de un compromiso con la seguridad, más de 75.000 personas generan 23.000 millones de dólares en ventas anualizadas desde operaciones en más de 400 ubicaciones en más de 40 países.

www.amcor.com