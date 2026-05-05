Camino nombra a altos directivos para construir y operar la mina de cobre Puquios en Chile

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTCID:CAMZF) («Camino» o la «Compañía») se complace en anunciar nombramientos clave en su equipo directivo y operativo para apoyar el avance del proyecto de cobre Puquios («Puquios» o el «Proyecto») en Chile hacia su construcción y para el desarrollo corporativo. Estos nombramientos reforzarán aún más las capacidades operativas, financieras y estratégicas de la Compañía a medida que avanza hacia el desarrollo y la producción en Chile y el crecimiento corporativo.

La Compañía, junto con su socio Nittetsu Mining Co., Ltd. («Nittetsu»), ha nombrado a Marcelo Bruna como director ejecutivo (CEO) de Cuprum SpA, la empresa chilena establecida para impulsar el desarrollo de la mina de cobre Puquios, una empresa conjunta al 50/50 con Nittetsu. Con sede en Santiago, Marcelo gestionará las operaciones en Chile. Marcelo es un alto ejecutivo minero con más de 30 años de experiencia en desarrollo de proyectos y operaciones. Ha supervisado más de 2.500 millones de dólares en inversiones mineras y aporta una sólida experiencia en la ejecución de proyectos de cobre a gran escala desde su construcción hasta su operación.

Además, Camino ha establecido un nuevo equipo financiero con sede en Santiago de Chile para apoyar las operaciones de la Compañía. El equipo desempeñará un papel clave en el avance de la planificación financiera a nivel de proyecto, el apoyo a iniciativas de financiación mediante deuda y las funciones generales de contabilidad de la empresa conjunta, a medida que la Compañía avanza hacia el inicio previsto de la construcción de la mina de cobre Puquios a mediados de 2026. Se espera un paquete de financiación con un prestamista japonés a mediados de 2026 para iniciar la construcción de la mina.

La Compañía también ha incorporado a Darryl Steane como consultor de desarrollo corporativo. Darryl apoyará las iniciativas estratégicas de Camino, incluyendo el desarrollo tecnológico y la posible expansión de la mina de cobre Puquios, y continuará construyendo la cartera de activos de cobre de la Compañía. Darryl es un ejecutivo del sector minero con más de 20 años de experiencia global en desarrollo corporativo, financiación de proyectos y fusiones y adquisiciones. Ha ocupado cargos de alta dirección en BHP y South32 y fue el primer presidente y CEO del proyecto de cobre Ambler Metals en Alaska, impulsando iniciativas de desarrollo de recursos a gran escala en América del Norte.

«Marcelo conoce la mina Puquios, tras haber trabajado con Denham Capital, y cuenta con una amplia experiencia en la construcción y operación de minas; recientemente ha operado una mina de cobre SXEW en Chile, similar al proceso de Puquios. Camino y su socio Nittetsu Mining se reunieron con nuestro posible prestamista en Japón en abril, y nuestro paquete financiero sigue en marcha con el objetivo de un primer desembolso en verano», dijo Jay Chmelauskas, CEO de Camino. «También hemos reforzado nuestro equipo financiero y de recursos humanos en Chile con nuevas incorporaciones en nuestras oficinas de Santiago. En abril, el proyecto Puquios fue visitado por altos directivos de Camino y Nittetsu para inspeccionar el progreso de las obras iniciales y planificar la construcción de la mina. Asimismo, nos complace que Darryl se una a nuestro equipo en Vancouver para apoyar a la dirección con su amplia experiencia en minería de cobre y su reciente experiencia comercial con nuevas tecnologías de lixiviación, para la próxima fase de crecimiento de Camino».

Actualización corporativa

Camino otorgó 500.000 opciones sobre acciones, 545.000 unidades de acciones restringidas y 125.000 unidades de acciones diferidas a determinados directores, ejecutivos, consultores y empleados para adquirir hasta un total de 1.170.000 acciones ordinarias. Las opciones sobre acciones tienen una duración de cinco años con un precio de ejercicio de 0,50 dólares por acción y se consolidarán durante un período de 36 meses, con un 25 % consolidado inmediatamente tras la concesión y un 25 % adicional en cada aniversario posterior. Las unidades restringidas se consolidarán anualmente durante un período de tres años y las unidades diferidas se rescatarán tras la jubilación de la Compañía.

Sobre Camino

Camino es una empresa de exploración de cobre en fase de descubrimiento y desarrollo. La Compañía ha establecido una empresa conjunta con Nittetsu Mining Co., Ltd. para impulsar el proyecto de cobre Puquios en Chile, listo para su construcción, hacia el desarrollo y la producción. Camino también está avanzando en su proyecto de cobre IOCG Los Chapitos, ubicado en Perú, hacia la delimitación de recursos y el desarrollo, así como en la incorporación de nuevos descubrimientos. Asimismo, Camino ha obtenido permisos para el proyecto de pórfido de cobre Maria Cecilia para realizar perforaciones de exploración destinadas a ampliar sus recursos conforme a la normativa NI43-101. Además, Camino ha ampliado su posición de terrenos en su proyecto de cobre y plata Plata Dorada. Camino busca adquirir una cartera de activos avanzados de cobre con potencial para suministrar cobre a una economía global cada vez más electrificada e intensiva en este metal. Para más información, visitar www.caminocorp.com