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Winahost lanza su división B2B y apuesta por la gestión de Edificios Turísticos y Smart Hotels en España

La Traveltech catalana refuerza su posicionamiento en el segmento profesional con tecnología propia y modelo operativo end-to-end, dirigido a propietarios institucionales, edificios completos para alquiler vacacional o temporal y hoteles boutique inteligentes (Smart Hotels)

Winahost lanza su división B2B y apuesta por la gestión de Edificios Turísticos y Smart Hotels en España
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Winahost, compañía española especializada en la gestión de alquiler vacacional y temporal con sede en Barcelona refuerza su posicionamiento en el mercado B2B con el lanzamiento oficial de su división dedicada a la gestión integral de edificios turísticos y hoteles boutique inteligentes. La nueva línea combina la suite tecnológica propia de la compañía con un modelo operativo end-to-end, orientado a propietarios institucionales, gestoras profesionales y operadores hoteleros independientes que buscan escalar su operación con herramientas tecnológicas de vanguardia y respaldo operativo.

Fundada en Barcelona en 2021, Winahost gestiona más de 260 alojamientos activos en exclusiva España —con presencia en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla—, con capacidad equivalente a unas 1000 habitaciones, superando las 10.000 reservas y recibiendo a más de 42.000 huespedes en los ultimos tres años. Con esta nueva línea, la compañía extiende su modelo B2B al segmento de activos multi-unidad: edificios turísticos completos y la nueva línea de Smart Hotels (hoteles inteligentes sin personas)

Tecnología de vanguardia propia y servicio integral
La propuesta B2B de Winahost combina software desarrollado in-house con un servicio operativo completo que cubre desde la comercialización multicanal hasta el revenue management, la limpieza y el reporting financiero. La suite tecnológica incluye un motor de dynamic pricing, la base de datos PEAT —que evalúa el potencial turístico de más de 8.000 municipios españoles— y una plataforma B2B propia diseñada específicamente para la gestion de Edificios Turisticos y Smart Hotels.

«En Winahost unimos lo mejor de los dos mundos: tecnología propia que evoluciona de forma continua y un equipo operativo que garantiza ejecución y alta calidad de servicio end-to-end. Somos una empresa tecnológica que gestiona alojamientos turisticos, no una gestora tradicional que utiliza tecnología. Es la forma más directa de ayudar a escalar a gestores y propietarios profesionales con servicios integrales de calidad», explican  Pol Aracil y Albert Perez, co-fundadores de Winahost.

Con esta apuesta, Winahost consolida una oferta B2B diseñada para profesionalizar y optimizar la gestión de alquileres vacacionales y temporales en Edificios Turísticos y Smart Hotels, desde la operación diaria hasta la comercialización.

Sobre Winahost
Winahost es la Traveltech española lider en gestión de alquiler vacacional y temporal fundada en Barcelona en 2021. La compañía ha recibido desde 2023 un millón de euros en financiación dilutiva y no dilutiva con fondos que provienen de la Red de BAs y Family Offices de IESE, BAs individuales, ENISA, UE Next Generation y BBVA Spark. Actualmente cuenta con más de 260 alojamientos activos en exclusiva en Barcelona, Madrid, Valencia y toda la Costa Este de España, y desarrolla su propio stack tecnológico, incorporando base de datos PEAT, apps móviles para propietarios y operaciones, plataforma B2B propia e integración de pricing dinámico, todo soportado con inteligencia artificial. 

Más información: winahost.com/b2bwinahost.com/tecnologia

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