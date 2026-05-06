Case IQ refuerza su posición de liderazgo en IA para investigaciones con Playbooks

Case IQ, proveedor líder de soluciones integrales de cumplimiento y gestión de riesgos para equipos de ética, cumplimiento y RR. HH., ha anunciado hoy Playbooks, una nueva mejora de Clairia, su asistente de IA diseñado específicamente para investigadores. Case IQ continúa elevando el estándar de la IA en investigaciones con Playbooks, que aporta mayor consistencia, control y confianza a la gestión de casos asistida por IA. Los Playbooks permiten a las organizaciones definir cómo la IA apoya a los investigadores en función de sus propios estándares, políticas y necesidades operativas.

Las organizaciones sienten presión para adoptar la IA en investigaciones, lo que dificulta su gobernanza, especialmente al tener que navegar distintas regulaciones y estándares en diferentes regiones o países de la UE. No es de extrañar, ya que la adopción de la IA está aumentando: según un reciente informe de referencia sobre investigación, que encuestó a más de 500 investigadores en todo el mundo, el 43 % de las organizaciones planea adoptar IA en los próximos seis meses, un aumento interanual del 6 %. La adopción apresurada de la IA lleva a que los gestores de casos utilicen herramientas de IA inadecuadas para sus investigaciones, redacten prompts débiles que omiten contexto crítico y trabajen con fuentes no verificadas. Esto afecta la calidad de las investigaciones y compromete los resultados. Cuando las organizaciones utilizan herramientas de IA genéricas que no están diseñadas específicamente para la gestión de casos o utilizan demasiadas herramientas diferentes, pueden acabar con resultados en los que no se puede confiar plenamente. Los Playbooks ayudan a las organizaciones a adoptar la IA con éxito proporcionando un proceso claro, estableciendo controles y garantizando un uso coherente y eficiente de la IA en toda la empresa. Esto llega en un momento clave; en el mismo informe de referencia sobre investigación, es posible descubrir que el 58 % de las organizaciones están adoptando un enfoque de gobernanza primero para la IA. Está claro que el uso responsable de la IA ya no es opcional: es esencial.

Integrados en Clairia, los Playbooks ayudan a las organizaciones a guiar las respuestas y el comportamiento de la IA hacia resultados fiables, relevantes y defendibles. Los equipos pueden crear y adaptar distintos Playbooks para cubrir cualquier necesidad investigativa específica, incluidos flujos de trabajo, regiones o países de la UE, o equipos, garantizando que la asistencia de la IA se alinee con los estándares y resultados esperados. Además de crear y personalizar Playbooks a medida, las organizaciones pueden estandarizar las respuestas de la IA desde el primer día utilizando tres Playbooks listos para usar de Case IQ: Cronología del caso, Resumen del caso y Próximos pasos de la investigación. Sin necesidad de empezar desde cero, los equipos pueden construir rápidamente y de forma eficiente cronologías a partir de pruebas, generar resúmenes detallados de casos y recibir orientación clara sobre cómo avanzar en los casos.

«La mayoría de las herramientas de IA no están diseñadas para gestionar las necesidades específicas de los flujos de trabajo de investigación», afirmó Matt Kuo, director de Producto de Case IQ. «Con la incorporación de Playbooks, Clairia es el único asistente de IA para investigaciones que te permite hacerlo verdaderamente a tu medida, definido por los resultados que quieres lograr, manteniendo al mismo tiempo la gobernanza, los controles y los estándares de la IA».

Con Playbooks, las organizaciones pueden estandarizar el uso de la IA en investigaciones sin añadir complejidad ni riesgo. Ya sea que los equipos utilicen el chat abierto de Clairia o trabajen dentro de la estructura de un Playbook, esta mejora proporciona a los administradores control sobre las reglas, permisos y salvaguardas que definen el comportamiento de la IA.

Principales beneficios de Clairia Playbooks:

IA adaptada a los estándares que se definan: crear y personalizar Playbooks para cualquier escenario de investigación, de modo que las respuestas de la IA reflejen las directrices, instrucciones y contexto específicos de la organización.

Diseñado con la gobernanza de la IA en mente: estandarizar el uso de la IA mediante controles y permisos configurables, proporcionando un marco fiable para investigaciones consistentes y mejor cumplimiento normativo.

Orientación fiable y relevante para los gestores de casos: ayudar a generar resultados defendibles con respuestas de IA diseñadas para flujos de trabajo de investigación, no para usos genéricos.

Impulsar investigaciones más inteligentes y rápidas desde el primer día: comenzar a usar tres Playbooks listos sin necesidad de crearlos desde cero para generar cronologías de casos, analizar casos para identificar siguientes pasos y producir resúmenes detallados.

Configuración preparada para empresas: ampliar la misma capacidad de configuración en la que confían líderes del Fortune 500 a las investigaciones asistidas por IA, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y la preparación para el futuro.

Los responsables en Europa reconocen la configurabilidad de Case IQ como una de las mejores del sector para cumplir con los más altos estándares de privacidad, seguridad y complejidad operativa, así como otras necesidades organizativas específicas. Con Playbooks, Case IQ lleva esa misma configurabilidad, reconocida y fiable, a Clairia, ayudando a los clientes a utilizar la IA con mayor confianza en entornos de investigación sensibles y complejos.

Precios y disponibilidad

Los Playbooks solo están disponibles en el asistente de IA Clairia de Case IQ. Ahora es posible reservar una demostración para ver cómo crear y adaptar los Playbooks de Clairia a las necesidades de investigación específicas, logrando resultados consistentes y fiables.

Sobre Case IQ

Case IQ proporciona software de gestión de casos de investigación, herramientas de automatización de cumplimiento y soluciones de líneas de denuncia. Con la confianza de empresas líderes en todo el mundo, Case IQ combina configurabilidad, IA, seguridad robusta, escalabilidad y diseño intuitivo para ayudar a las organizaciones a abordar de forma proactiva los retos de ética, cumplimiento y gestión de riesgos. Para más información, visitar www.caseiq.com.