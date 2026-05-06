OLAWEE, la plataforma de inteligencia artificial para mejorar la productividad en pymes

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la inteligencia artificial ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un recurso estratégico. Sin embargo, para la mayoría de pequeñas y medianas empresas, adoptarla sigue siendo un reto: falta de conocimientos técnicos, costes elevados, herramientas dispersas o simplemente la sensación de que «no es para mí».

En ese contexto nace OLAWEE, una plataforma de IA diseñada para facilitar la vida de las empresas, acercar la innovación a cualquier equipo y convertir la inteligencia artificial en un aliado accesible, seguro y rentable. Y lo hace desde España, con tecnología propia y una clara misión: democratizar la IA para que cualquier negocio pueda aprovecharla sin complicaciones. Y todo esto con coste de 5 euros o incluso coste CERO con el nuevo acuerdo para colectivos.

OLAWEE incluye todas las IAs de mercado con mayor demanda, como son ChatGPT, Gemini o Anthropic.

El reto: La operativa diaria frena el crecimiento

Se estima que equipos en pymes y microempresas dedican muchas horas a tareas repetitivas o de poco valor añadido. Los principales problemas identificados en el sector son:

Informes y correos que nunca terminan: Los equipos pueden pasar largas mañanas redactando informes, resumiendo documentos extensos o respondiendo correos rutinarios

Los equipos pueden pasar largas mañanas redactando informes, resumiendo documentos extensos o respondiendo correos rutinarios Descordinación en el uso de la IA: Algunos empleados usan ChatGPT gratuito, otros buscan herramientas sueltas y otros simplemente no usan nada porque les parece complejo. El resultado es que cada uno trabaja con un criterio diferente , sin coherencia ni estándares de calidad.

Algunos empleados usan ChatGPT gratuito, otros buscan herramientas sueltas y otros simplemente no usan nada porque les parece complejo. El resultado es que , sin coherencia ni estándares de calidad. Costes ocultos y problemas de seguridad: El pago de licencias individuales para diferentes herramientas de IA resulta costoso y el empleo de versiones gratuitas puede suponer riesgos para la privacidad de los datos empresariales..

El pago de licencias individuales para diferentes herramientas de IA resulta costoso y el empleo de versiones gratuitas puede suponer riesgos para la privacidad de los datos empresariales.. La barrera del «no sé por dónde empezar»: Existe la sensación de que la IA es solo para expertos o grandes corporaciones, lo que genera parálisis por falta de conocimientos técnicos.

La Solución: OLAWEE, el «Cerebro Inteligente» para empresas

OLAWEE se posiciona como una solución integral, más allá de las tradicionales herramientas de chat. Su diseño permite a cualquier pyme convertir la inteligencia artificial en un recurso inmediato, accesible y seguro, eliminando la dependencia de conocimientos técnicos avanzados.

A diferencia de usar herramientas sueltas como ChatGPT de forma aislada, OLAWEE ofrece un ecosistema de trabajo compartido donde la innovación está al alcance de todos, sin necesidad de saber programación, incluyendo en todo caso las IAs de pago del mercado, como son ChatGPT, Gemini o Anthropic

¿Por qué es mejor que usar herramientas por separado?

Unifica el talento (Coherencia): En lugar de que cada uno vaya por su lado, OLAWEE permite crear asistentes personalizados para ventas, contabilidad o atención al cliente. Así, todo el equipo trabaja con los mismos criterios y el mismo nivel de excelencia.

En lugar de que cada uno vaya por su lado, OLAWEE permite crear para ventas, contabilidad o atención al cliente. Así, todo el equipo trabaja con los mismos criterios y el mismo nivel de excelencia. Todo en un solo lugar (Ahorro real): Integra los mejores modelos del mundo ( ChatGPT, Anthropic, Gemini, Deepseek, otros ) en una única suscripción. Esto permite a las empresas ahorrar hasta un 60% frente a la contratación de estos servicios por separado.

Integra los mejores modelos del mundo ( ) en una única suscripción. Esto permite a las empresas ahorrar frente a la contratación de estos servicios por separado. Sin «pantallas en blanco»: Gracias a su biblioteca de prompts y asistentes, el personal accede a tareas prediseñadas y listas para usar, lo que simplifica el proceso.

Gracias a su el personal accede a tareas prediseñadas y listas para usar, lo que simplifica el proceso. Seguridad de nivel empresarial: Todos los datos están protegidos con cifrado y control de permisos bajo estándares europeos, mejorando la privacidad frente a soluciones abiertas.

Funcionalidades avanzadas para pymes que resuelven problemas

La plataforma de OLAWEE simplifica procesos tradicionalmente complejos e incorpora capacidades que sólo estaban al alcance de grandes organizaciones::

1. Selección multimodelo: Permite trabajar con diferentes inteligencias artificiales según el tipo de tarea, optimizando calidad y velocidad.

2. Creación de agentes personalizados: Posibilita la generación de asistentes para áreas específicas como ventas, contabilidad, recursos humanos o gestión documental, etc.

3. Biblioteca de prompts y asistentes: Incluye plantillas listas para tareas frecuentes, acelerando la operativa y reduciendo tiempos de aprendizaje.

4. Intercambio de asistentes: Fomenta la colaboración entre la comunidad de usuarios OLAWEE

5. Formación integral y práctica: OLAWEE Academy: Cursos específicos por áreas y necesidades, Videotutoriales breves, guías prácticas y contenido actualizado para que cualquier usuario pueda dominar la IA en cuestión de días.

Un proyecto con sello español y solvencia

Detrás de OLAWEE está DAROMA INNOVATION S.L., liderada por el joven ingeniero Daniel Rodríguez y el experto en desarrollo de negocio Luis Rodríguez.. El equipo combina experiencia práctica en empresas con capacidad innovadora para responder a las necesidades reales de pymes y microempresas españolas.

Prueba gratuita y planes accesibles

Para facilitar el acceso, OLAWEE ofrece 14 días de prueba gratuita para explorar sin compromiso todas sus capacidades: https://www.olawee.com/

Los planes disponibles se adaptan a diferentes perfiles y tamaños organizativos:

· Plan Explora (0 €): Ideal para usuarios que quieren iniciarse y probar 14 días.

· Plan Impulsa (9,99 €/mes + IVA): Funciones avanzadas para profesionales.

· Plan Equipo (24,99 €/mes + IVA): Tres licencias en un solo plan.

· NOVEDAD DE MERCADO: Plan Colectivo (0 €/mes + IVA): Específico para asociaciones y grupos profesionales, todas las licencias que desee la entidad y coste CERO.

Además, la plataforma es subvencionable en los programas públicos de digitalización empresarial, lo que abre la puerta a una implantación prácticamente sin coste.

OLAWEE comprometido con los colectivos empresariales

OLAWEE apuesta por facilitar la transformación digital a microempresas, pymes y colectivos empresariales. Desde el 17 de abril, tras un anuncio oficial en Radio Intereconomía, se ha dado acceso a la solución a coste cero para asociaciones empresariales y colectivos. Más información y acceso al vídeo completo de la entrevista en el canal de YouTube de OLAWEE, pinchando aquí.

Formación aplicada con OLAWEE ACADEMY

OLAWEE ha creado, con resultados excelentes, la academia con la que se trabaja en asociaciones y colectivos, un itinerario formativo completo, tanto por áreas como por proyectos. Academy tiene actualmente más de 200 alumnos, y se completa con el programa ALUMNI, que sigue apoyando al alumno tras terminar el curso.

Probar la plataforma suele ser el punto de partida para descubrir el verdadero potencial de crecimiento que puede desbloquear la implementación de IA aplicada en la empresa.

Empezar la prueba gratuita aquí: https://www.olawee.com/