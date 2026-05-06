Piensin analiza cuánto necesita hoy una familia española para cubrir sus gastos

Piensin ha analizado la evolución del gasto familiar en España entre 2020 y 2025 a partir de datos oficiales y estimaciones de mercado para partidas educativas y de vivienda. El análisis concluye que una familia afronta hoy un mayor esfuerzo económico para cubrir necesidades básicas y gastos ligados a la crianza y a la formación de los hijos, un contexto en el que el seguro de vida gana peso como herramienta de protección financiera.

La web de Piensin incorpora un estudio de requisitos económicos familiares que ofrece una orientación sobre el dinero que puede necesitar un hogar para sostener sus gastos en función de distintos parámetros, entre ellos el número de hijos, la situación personal y familiar, los gastos de vivienda y otras circunstancias que influyen en el nivel de protección económica necesario.

Alimentación, sanidad, transporte y comunicaciones concentran buena parte del aumento

Según el análisis realizado por Piensin con base en la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE y otras fuentes complementarias, la evolución entre 2020 y 2025 refleja subidas relevantes en varias partidas de gasto por persona al año.

En alimentación, el importe de referencia pasa de 1.722,11 euros a 2.157,73 euros, lo que supone un incremento aproximado del 25,3%. En sanidad, la subida va de 420,97 euros a 551,14 euros, un aumento cercano al 30,9%. En transporte, el gasto pasa de 1.525,02 euros a 1.551,76 euros, mientras que en comunicaciones se sitúa en 440,67 euros, frente a los 380,15 euros de la referencia anterior.

El análisis también detecta incrementos en ocio y cultura, que pasa de 664,45 euros a 677,22 euros, y en restaurantes y hoteles, donde la referencia sube desde 1.183,03 euros hasta 1.350,43 euros. En otros gastos la estimación utilizada por Piensin se eleva de 924,61 euros a 999,82 euros. En vestido y calzado la variación es moderada, al pasar de 569,55 euros a 573,15 euros.

El coste de la vivienda y la educación sigue marcando el presupuesto del hogar

Uno de los capítulos con más impacto en la economía doméstica es el vinculado al mantenimiento de la vivienda. Para comparar mejor con el gasto que soporta una familia en suministros y mantenimiento ordinario, Piensin utiliza una estimación práctica de 2.300 euros al año por vivienda en conceptos como agua, electricidad, gas y mantenimiento corriente, evitando la rúbrica amplia del INE que incorpora otros elementos y puede distorsionar la comparación.

En educación, el esfuerzo económico cambia de forma notable según la etapa y el tipo de centro. La estimación utilizada por Piensin sitúa la guardería privada en torno a 6.000 euros al año por menor. En enseñanza obligatoria, el gasto anual por hijo se sitúa alrededor de 1.221 euros en colegio público, 3.444 euros en concertado y 8.283 euros en privado.

En la etapa universitaria, la matrícula media en universidad pública se sitúa en torno a 922,20 euros al año, mientras que una universidad pública fuera del domicilio familiar puede alcanzar aproximadamente 9.220,60 euros anuales al sumar alquiler, alimentación, comunicaciones, transporte y material. En la universidad privada, la referencia media utilizada por Piensin se sitúa en 11.750 euros al año, y puede elevarse hasta 20.048,40 euros cuando el estudiante vive fuera de casa.

Un cambio de escenario que refuerza la necesidad de planificación

La diferencia entre las cifras de 2020 y las referencias actualizadas para 2025 muestra que el coste de sostener una familia en España se ha endurecido. El encarecimiento de partidas básicas y de gastos asociados a los hijos hace más relevante la planificación financiera y la previsión ante imprevistos que puedan comprometer los ingresos del hogar.

En este escenario, el seguro de vida se consolida como un elemento fundamental dentro de la protección de la familia, ya que puede ayudar a mantener la estabilidad económica cuando se produce el fallecimiento o la invalidez del principal sustentador del hogar. La utilidad de este tipo de protección resulta especialmente visible en familias con hijos, hipoteca, alquiler u otros compromisos permanentes de gasto.

La finalidad de herramientas como el estudio disponible en la web de Piensin es facilitar una estimación más realista de las necesidades económicas del hogar y ayudar a tomar decisiones de protección ajustadas a cada caso.

Fuentes utilizadas en el análisis

Para esta comparativa, Piensin ha tomado como referencia principal la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, junto con fuentes complementarias sobre precios universitarios públicos, coste de la educación por tipo de centro, precio de habitaciones en piso compartido y estimaciones recientes sobre guardería privada en España.

Sobre Piensin

Piensin es el comparador de seguros de vida de Globalfinanz, correduría líder en seguros de vida en España. Su función es facilitar la comparación de coberturas, precios y aseguradoras para encontrar el seguro de vida que mejor se adapta a cada persona.