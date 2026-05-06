Raúl Rocha Cantú amplía su actividad empresarial desde la industria mexicana al negocio global

Originario de Monterrey, Nuevo León, Raúl Rocha Cantú ha señalado en entrevistas que creció en una familia donde el trabajo ocupó un papel central desde una edad temprana. Dentro de ese entorno, asegura haber desarrollado una visión enfocada en la disciplina, la constancia y la responsabilidad profesional.

De acuerdo con declaraciones públicas, tras concluir la licenciatura en Administración de Empresas se integró a CYMSA, compañía especializada en productos hidráulicos y neumáticos con presencia de más de cuatro décadas en el mercado.

Ahí comenzó una etapa enfocada en conocer de cerca procesos operativos vinculados a industrias como acero, cemento, automotriz, minería, petroquímica y manufactura, sectores que requieren continuidad operativa y especialización técnica.

Raúl Rocha Cantú: los primeros años de su carrera

Su experiencia inicial estuvo marcada por la operación diaria y el crecimiento gradual dentro de sectores industriales altamente especializados.

Aprendizaje desde la estructura familiar

En distintas entrevistas ha explicado que su formación profesional estuvo influida por los valores transmitidos dentro de su familia.

«Nuestros padres siempre nos inculcaron grandes valores como la honestidad, la generosidad, la dedicación y el esfuerzo», señaló al hablar sobre sus primeros años.

Con el paso del tiempo, esa experiencia se convirtió en la base para ampliar operaciones hacia nuevos sectores económicos.

Expansión hacia nuevas industrias

A lo largo de su trayectoria también ha estado vinculado con compañías como FMM, SGS, BSE, Euromex, Expansión 2000 y Century Aviation, entre otras.

Su participación en estas compañías amplió su presencia hacia sectores como aviación privada, construcción, tecnología y servicios.

Una etapa de mayor exposición internacional

En años recientes, su nombre ganó mayor visibilidad pública por su relación con Miss Universe Organization, plataforma con presencia global dentro de la industria del entretenimiento.

Un perfil ligado al crecimiento constante

Con más de tres décadas de trayectoria, Raúl Rocha Cantú ha desarrollado una carrera vinculada a la operación de compañías, la expansión hacia nuevos mercados y la participación en proyectos de alcance internacional.

Su perfil profesional combina experiencia industrial, crecimiento progresivo y presencia en sectores diversos dentro y fuera de México.