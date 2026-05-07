Cómo busca España su próximo plan: 4.267 búsquedas reales revelan qué pide el viajero

Planining (https://planining.com), buscador de planes con IA en España, ha publicado un estudio sobre la demanda real de ocio en el mercado español elaborado a partir de tres fuentes públicas y reproducibles. El análisis completo, titulado ‘Atlas de 4.267 búsquedas reales en Google’, está disponible en abierto en https://planining.com/atlas-ocio-espana.

El estudio cruza tres fuentes:

Google Trends España (vía API oficial pytrends) sobre 25 seed keywords del nicho ocio analizadas en los últimos 12 meses.

(vía API oficial pytrends) sobre 25 seed keywords del nicho ocio analizadas en los últimos 12 meses. Google Suggest (endpoint público de autocompletado) sobre una matriz de 23 patrones de intención × 30 ciudades españolas, capturando 4.267 búsquedas long-tail únicas .

(endpoint público de autocompletado) sobre una matriz de 23 patrones de intención × 30 ciudades españolas, capturando . Wikipedia Pageviews API sobre 40 artículos en español (ciudades, gastronomía, atracciones, eventos), que acumulan 8 millones de pageviews en los últimos 12 meses.

Cuatro hallazgos clave para el sector turístico

1. La familia con niños domina la intención emocional. ‘Niños’ aparece en 547 long-tail (12,8%), más que ‘pareja/romántico’ (2,7%) y ‘amigos/grupo’ (0,5%) sumados. La oferta turística que no esté pensando explícitamente en familia se está perdiendo el primer modificador en volumen.

2. El precio no es filtro lateral, es campo principal en la query. ‘Barato’, ‘gratis’ y ‘económico’ aparecen en 537 long-tail (12,6%), prácticamente empatado con ‘niños’. El usuario español no busca ‘qué hacer en Sevilla’ y filtra después por precio: ya escribe directamente ‘qué hacer barato en Sevilla’.

3. Madrid lidera absolutos pero las ciudades medianas escalan más rápido. Madrid acumula 1.088.632 pageviews Wikipedia y 223 long-tail capturadas. Pero Granada, Bilbao, San Sebastián, Tenerife y Mallorca crecen con más fuerza en Google Trends 12m. El oligopolio Madrid/Barcelona del turismo doméstico se está fragmentando.

4. Estacionalidad: verano +23% sobre invierno y diciembre es el segundo pico. Enero NO es el mes de planificación anual que muchos asumen — es el valle. El viajero español planifica con anticipación corta: en los meses inmediatamente previos al consumo (julio-agosto, diciembre por puentes y Navidad).

Implicaciones para profesionales del turismo

SEO local y contenidos: 8 de los 10 prefijos top incluyen anclaje temporal explícito (‘qué hacer hoy’, ‘este finde’, ‘en un día’). Las páginas evergreen sin marco temporal pierden frente a las que sí lo concretan.

8 de los 10 prefijos top incluyen anclaje temporal explícito (‘qué hacer hoy’, ‘este finde’, ‘en un día’). Las páginas evergreen sin marco temporal pierden frente a las que sí lo concretan. Pricing y comunicación: el precio debe estar visible en el primer pantallazo, no detrás de un filtro lateral.

el precio debe estar visible en el primer pantallazo, no detrás de un filtro lateral. Segmentación: la oferta familia es el pez gordo en volumen — pareja y amigos son nichos secundarios.

Sobre Planining

Planining (https://planining.com) es un buscador de planes con IA enfocado en el mercado español que combina recomendaciones AI con un directorio creciente de negocios locales (restauración, ocio, hospedaje). Fundado por Óscar Gámez, opera con un modelo gratuito para usuarios y plan fundador 49€ pago único para negocios que quieran aparecer destacados.

Url del estudio: https://planining.com/atlas-ocio-espana