Las capitales lideran el aumento mensual del precio de la vivienda en abril

El Índice General sube un 1,6% en tasa mensual en abril y sitúa el incremento en el último año en el 15,4 %.

El grupo ‘Capitales y grandes ciudades’ destaca con el mayor incremento mensual (+1,9 %) y se acerca a su máximo histórico (-0,5 %) en términos nominales.

La variación del precio residencial se acelera en todos los grupos, con aumentos interanuales de entre el 12,4 % y el 20,3 %, muy por encima de la inflación.

El valor medio de la vivienda en España se encuentra un 2,2 % por debajo de los máximos de 2007 en términos nominales y un -34 % en términos reales (descontando la inflación).

El mercado residencial continúa la tendencia alcista de los precios de la vivienda nueva y usada, sin que se aprecien por el momento señales de moderación en el ritmo de crecimiento. El Índice General Tinsa IMIE de abril muestra un aumento mensual del 1,6 %, frente al 1,1 % registrado en marzo, que sitúa la variación interanual en el 15,4 %. Esta tasa, que supera en 11, 8 puntos la inflación de abril, es la más elevada desde octubre de 2006, según las tasaciones de Tinsa.

«En abril los precios residenciales incorporan el aumento de la inflación experimentado desde marzo a causa de la guerra en Oriente Medio y registran una nueva aceleración en todas las zonas», explica Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin.

Los precios se incrementaron entre un 1,0 % y un 1,9 % mensual en términos nominales (+0,6% y +1,5 % en términos reales). El grupo que registra un mayor impulso es ‘Capitales y grandes ciudades’ (+1,9 %), seguido de ‘Resto de municipios’ (+1,7 %) y ‘Costa mediterránea’ (+1,6 % mensual).

Variación mensual y variación interanual

Las variaciones interanuales se mueven entre el +12,4 % de ‘Resto de municipios’ y el 20,3 % de los territorios insulares (+8,9 % y +16,6 % en términos reales). En términos reales (descontando la inflación), todos los grupos siguen creciendo por encima del 10 %, sustancialmente por encima de la inflación, a excepción del grupo ‘Resto de municipios’. «El empleo ha vuelto a mostrar resistencia en abril, sosteniendo la solvencia de los hogares.

El volumen de compraventas de vivienda se mantiene en niveles robustos superiores a la media histórica, si bien la actividad se modera levemente en los primeros meses de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, coherente con la asimilación por parte del mercado de las pasadas bajadas de tipos de interés, que a comienzos de 2025 aún no habían finalizado, y con la incertidumbre añadida desde finales de febrero por la guerra en Irán que está comenzando a impactar en la inflación y en el coste del

dinero», explica Cristina Arias.

Variación desde máximos

El aumento sostenido de los precios sitúa el valor medio de la vivienda nueva y usada un 2,2 % por debajo de los máximos de 2007. El grupo ‘Islas’ es el único que supera su máximo precio histórico y lo hace en un 24 %. El resto de áreas se mantiene por debajo, con ‘Capitales y grandes ciudades’ a punto de

alcanzar su valor máximo (-0,5 %). También está cerca ‘Áreas metropolitanas’ (-1,6 %). Descontando el efecto de la inflación (en términos reales), el grupo ‘Islas’ está un 14 % por debajo de sus máximos de la época del ‘boom’. En el resto de áreas, la diferencia supera el 30 %.

Otros indicadores

El índice Tinsa IMIE General y Grandes Mercados incluye cada mes una selección de otros indicadores inmobiliarios y económicos relevantes para analizar la evolución y perspectivas del sector residencial.