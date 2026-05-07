Fútbol Emotion, segunda marca en redes sociales en España sin depender de grandes inversiones publicitarias

Fútbol Emotion, empresa referente en la distribución de material deportivo especializado, ha alcanzado el segundo puesto entre las marcas con más interacciones en redes sociales en España, según el último análisis publicado por Marketing4eCommerce a partir de datos de Epsilon Technologies.

El ranking sitúa a Fútbol Emotion únicamente por detrás de KFC y por delante de marcas globales como Red Bull, BMW, Carrefour o El Corte Inglés, consolidando a la compañía como uno de los principales generadores de conversación digital del país.

En un entorno dominado por grandes multinacionales del gran consumo, la restauración o la automoción, Fútbol Emotion se consolida como la única marca especializada en el ranking, compitiendo en el máximo nivel de engagement con compañías globales como KFC, Red Bull, BMW o Carrefour.

Este posicionamiento refuerza un hecho diferencial dentro del ecosistema digital en España: una marca de nicho, centrada exclusivamente en el fútbol, es capaz de generar niveles de interacción equivalentes o superiores a los de gigantes del gran consumo con grandes inversiones en medios, campañas masivas y presencia en televisión.

La compañía no basa su crecimiento en grandes inversiones en medios tradicionales, sino en una estrategia de contenido in-house que combina actualidad futbolística, producto, entretenimiento y cultura de comunidad, con una producción completamente integrada dentro del propio equipo.

Este modelo ha impulsado un crecimiento sostenido en los últimos años en redes sociales, consolidando a Fútbol Emotion como una de las marcas deportivas con mayor capacidad de conexión con el usuario en España. De hecho, en la actualidad la marca acumula una comunidad de 3,46M de seguidores entre todas sus redes sociales (+270.000 más que el año pasado), 43M de impresiones (+12% más que el año pasado) y más de 1,2M interacciones (+8,7% más que el año pasado) con una media de 360 contenidos publicados cada mes.

«Alcanzar el segundo puesto en un ranking de estas características, por delante de marcas globales que invierten de forma masiva en televisión y campañas internacionales, demuestra el poder de una comunidad auténtica y de una estrategia basada en contenido propio, constante y relevante», destaca Chema Jaray, Chief Marketing Officer de Fútbol Emotion.

El informe confirma además el papel dominante de plataformas como Instagram y TikTok en la generación de interacciones, donde el contenido dinámico, cercano y nativo es el principal motor de engagement.

Con este reconocimiento, Fútbol Emotion refuerza su posicionamiento como una de las marcas deportivas más influyentes en redes sociales en España, y como un caso diferencial en el sector retail deportivo: crecimiento orgánico, comunidad real y contenido creado desde dentro hacia fuera.

Sobre Fútbol Emotion

Fútbol Emotion es un referente en la distribución de material de fútbol en el sur de Europa, con una sólida presencia en tiendas físicas y una potente comunidad digital. Forma parte de la compañía Sports Emotion, un ecosistema empresarial dedicado a la distribución y comercialización de productos deportivos especializados. Fútbol Emotion combina innovación, especialización y una fuerte apuesta por el e-commerce, destacando en España, Portugal, Francia e Italia.