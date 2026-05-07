HUAWEI WATCH FIT 5 Series: el equilibrio perfecto entre estilo, bienestar y movimiento

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HUAWEI presenta en España HUAWEI WATCH FIT 5 Series, una nueva generación de smartwatches que integra salud, deporte y estilo en el día a día. Compuesta por los modelos HUAWEI WATCH FIT 5 y HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, la serie supone un salto significativo dentro de la categoría de wearables gracias a su diseño contemporáneo, su pantalla de alta calidad, materiales más resistentes y un avanzado sistema de sensores de hasta 16 LEDs.

Con esta propuesta, HUAWEI responde a las principales necesidades de los usuarios actuales: dispositivos más precisos, duraderos e intuitivos, capaces de acompañar tanto la rutina diaria como las experiencias al aire libre, con una autonomía de hasta 10 días en uso ligero y 7 días en uso habitual.

Colores con personalidad y una pantalla de gran tamaño ultra luminosa para marcar tendencia

HUAWEI WATCH FIT 5 Series llega a España con dos modelos, HUAWEI WATCH FIT 5 y HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, que comparten una apuesta por el diseño ligero, el bienestar y una experiencia de uso intuitiva, pero se diferencian en acabados, materiales y prestaciones de pantalla.

HUAWEI WATCH FIT 5 está disponible en cinco colores — Black, White, Purple, Green Nylon y Green — y cuenta con una pantalla de 1,82 pulgadas, pensada para ofrecer una visualización clara y cómoda en el día a día.

Por su parte, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro eleva la propuesta con un diseño más premium y deportivo, disponible en orange, white y black. Incorpora cristal de zafiro 2.5D, bisel de titanio y una pantalla de 1,92 pulgadas con marcos ultrafinos de 1,8 mm, una relación pantalla-cuerpo del 83% y hasta 3.000 nits de brillo, garantizando una excelente visibilidad incluso bajo la luz directa del sol.

El modelo Pro también incorpora tecnología AMOLED LTPO adaptativa, con una tasa de refresco de 1 Hz a 60 Hz, que optimiza la fluidez y el consumo energético. Además, la edición white destaca por su acabado en nanocerámica con tecnología micro-arc oxidation, mientras que la versión orange incluye una correa de nylon más ligera y transpirable, pensada para la práctica deportiva.

Nuevas experiencias deportivas: entrenamientos rápidos y funciones profesionales

HUAWEI WATCH FIT 5 Series incorpora funciones pensadas para integrar el deporte y el movimiento en cualquier rutina. Entre ellas destaca el modo Mini-Workout, que permite realizar ejercicios rápidos, de entre 30 segundos y varios minutos, sin equipamiento ni espacio específico, acompañado por un panda interactivo en la esfera del reloj. Incluye hasta 30 entrenamientos para mantener tu cuerpo y mente activo.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series refuerza la seguridad con detección de caídas, mejorada gracias a un sensor IMU, y mejora la precisión en exteriores con el sistema de posicionamiento HUAWEI Sunflower, de doble frecuencia L1 + L5 y compatible con GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS y NavIC. Además, los mapas offline a todo color permiten consultar rutas directamente desde el reloj sin depender del smartphone.

En el ámbito deportivo, HUAWEI WATCH FIT 5 Series ofrece seguimiento avanzado para actividades como running, ciclismo, natación, golf y deportes acuáticos. Por su parte, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro amplía la experiencia con funciones específicas para actividades más exigentes, como Trail Run, con navegación por segmentos, tendencias de elevación y tiempo estimado de llegada; golf, con acceso a más de 17.000 campos en todo el mundo; y deportes acuáticos, incluyendo seguimiento de apnea hasta 40 metros.

Monitorización de salud avanzada durante todo el día

HUAWEI WATCH FIT 5 Series refuerza su apuesta por una monitorización más proactiva del bienestar, con especial foco en el sistema cardiovascular y la salud femenina.

En el caso de HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, el dispositivo incorpora funciones avanzadas como la detección de fibrilación auricular a través de ondas de pulso, electrocardiograma (ECG) y la medición de rigidez arterial, ofreciendo herramientas orientadas a un control más completo de los principales indicadores cardiovasculares.

Además, HUAWEI WATCH FIT 5 Series integra funciones específicas para la salud femenina mediante un sensor de temperatura que analiza las variaciones en la muñeca para ofrecer predicciones sobre el ciclo menstrual, la ovulación y el periodo.

Pagos contactless desde la muñeca con Curve Pay

Los pagos digitales ya forman parte del día a día, y HUAWEI los hace aún más cómodos con la integración de Curve Pay en HUAWEI WATCH FIT 5 Series. Esta función permite pagar directamente desde el smartwatch, sin necesidad de llevar el móvil.

Curve Pay ofrece pagos rápidos tap-to-pay, permite gestionar varias tarjetas desde una sola app, cuenta con la función Go Back in Time® para corregir pagos y refuerza la seguridad con detección fuera de la muñeca.

Soporte premium durante toda la vida útil del producto

La experiencia de HUAWEI WATCH FIT 5 Series se completa con HUAWEI Care Service, el Servicio Integral Premium de la compañía, que reúne cinco servicios gratuitos pensados para ofrecer un soporte cercano y completo, desde la configuración inicial del dispositivo hasta la asistencia especializada continua.

Además, los usuarios que compren en HUAWEI Store podrán beneficiarse de un único cambio de pantalla gratuito durante los 12 primeros meses por rotura. A través de sus canales de atención sin coste —correo electrónico, chat en vivo o teléfono— y de sus centros de servicio autorizados en Madrid, Barcelona y Málaga, HUAWEI refuerza su compromiso de acompañar al usuario no solo en el momento de la compra, sino durante toda la vida útil del producto.

Disponibilidad y precios

HUAWEI WATCH FIT 5 Series ya está disponible en España en dos modelos: HUAWEI WATCH FIT 5 y HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.

HUAWEI WATCH FIT 5 tiene un PVP recomendado de 199 € y está disponible en Black, White, Purple, Green Nylon y Green. Hasta el 21/06/2026, los usuarios podrán aplicar el cupón AES40FIT, con 40 € de descuento, dejando el precio final en 159 €. Además, incluye correa o báscula por 9 €. En los colores exclusivos Green Nylon y Green de HUAWEI Store, la correa y la báscula están incluidas de regalo.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro tiene un PVP recomendado de 299 € y está disponible en Black, White y Orange. Con el cupón AES50FITPRO, válido hasta el 21/06/2026, los usuarios obtendrán 50 € de descuento, dejando el precio final en 249 €. Además, incluye correa de regalo y la posibilidad de añadir una báscula por 9 €.

En HUAWEI Store, las compras incluyen ventajas adicionales durante el lanzamiento: 5x puntos, acceso a MultiPass valorado en 142 €, charm exclusivo de LAG World limitado a 300 unidades, y envío rápido y gratuito.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series también estará disponible en los canales autorizados como MediaMarkt, El Corte Inglés, Orange y Amazon, con descuentos de hasta 50 € hasta el 21/06/2026.