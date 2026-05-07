Polaris Renewable Energy anuncia resultados del primer trimestre de 2026

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) («Polaris Renewable Energy» o la «Compañía») se complace en informar sus resultados financieros y operativos para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026. Este comunicado de resultados debe leerse junto con los estados financieros consolidados de la Compañía y el análisis y discusión de la dirección, que están disponibles en el sitio web de la Compañía en www.PolarisREI.com y han sido publicados en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Las cifras en dólares que se indican a continuación están denominadas en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.

Aspectos destacados

Para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, la producción consolidada de energía disminuyó un 5 % en comparación con el mismo trimestre de 2025, con una producción total de 205.317 MWh frente a 216.344 MWh para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2025. La disminución se atribuye al mantenimiento mayor programado en Nicaragua, sin mantenimiento mayor en el período comparativo, así como a mayores restricciones en la República Dominicana. Esto fue parcialmente compensado por una mejora en la producción en Perú y un trimestre completo de resultados operativos de Puerto Rico, en comparación con solo un mes de contribución tras su adquisición en 2025.

La Compañía generó 19,8 millones de dólares en ingresos para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, en comparación con 20,3 millones de dólares en 2025. La disminución de los ingresos se debe principalmente a una menor producción de energía durante el trimestre.

El EBITDA ajustado fue de 13,5 millones de dólares para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, en comparación con un EBITDA ajustado de 15,0 millones de dólares en el mismo período de 2025.

La pérdida neta atribuible a los accionistas fue de 0,6 millones de dólares o (0,03 dólares) por acción – básica – para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, en comparación con una pérdida neta de 10,4 millones de dólares o (0,49 dólares) por acción – básica en 2025.

Para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, la Compañía generó 8,5 millones de dólares en flujo de caja neto de actividades operativas, finalizando con una posición de efectivo de 97,5 millones de dólares, incluyendo efectivo restringido de 5,6 millones de dólares.

El 19 de febrero de 2026, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico («PREPA») aprobó el acuerdo estándar de oferta para sistemas de almacenamiento de energía en baterías («SO1»), y Polaris recibió notificación formal por escrito de dicha aprobación el 27 de febrero de 2026. La ejecución del acuerdo SO1 sigue sujeta a la aprobación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera («FOMB»). Una vez recibida esta última aprobación, se espera que el proyecto de sistema de almacenamiento de energía en baterías («BESS»), con una capacidad total de 71,4 MW, avance hacia la construcción, la cual se estima actualmente que tomará aproximadamente 12 meses, tras lo cual Polaris tendría derecho a recibir pagos mensuales fijos y basados en rendimiento por proporcionar almacenamiento de energía, capacidad y servicios de apoyo a la red durante un período de 20 años.

La Compañía sigue centrada en mantener un dividendo trimestral. Con respecto a los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2026, la Compañía ha declarado y pagará un dividendo trimestral de 0,15 dólares por acción ordinaria en circulación el 22 de mayo de 2026 a los accionistas registrados al 14 de mayo de 2026.

Durante los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2026, la disminución trimestral de energía consolidada se debió principalmente a una parada por mantenimiento mayor programado en Nicaragua en febrero de 2026, mientras que no se realizaron actividades de mantenimiento mayor en el período del año anterior, junto con un mayor nivel de restricciones en la República Dominicana. Estos factores fueron parcialmente compensados por una mejora en la producción en Perú y la inclusión de un trimestre completo de resultados operativos de Puerto Rico, en comparación con solo un mes de contribución tras su adquisición en 2025.

En Perú, la producción aumentó en comparación con el mismo período de 2025, reflejando mejores condiciones hidrológicas y una fuerte disponibilidad de recursos.

En la República Dominicana, la producción disminuyó debido a niveles elevados de restricciones durante el trimestre. Las restricciones alcanzaron aproximadamente el 42 % (6.775 MWh) en el primer trimestre de 2026, en comparación con niveles significativamente más bajos en el año anterior, impactando materialmente la generación realizada a pesar de una adecuada disponibilidad de recurso solar. Aunque las restricciones se han moderado a aproximadamente el 30 % en lo que va del segundo trimestre de 2026, el momento de un retorno a niveles normalizados aún no está claro. El Gobierno está impulsando la implementación de almacenamiento a escala de red para aliviar una parte significativa del problema, lo cual podría implementarse en un plazo aproximado de 18 a 24 meses.

En Puerto Rico, la producción de la planta durante el trimestre fue comparable a 2025. Sin embargo, el período del año anterior solo incluía generación desde la fecha de adquisición en marzo, mientras que el año actual refleja un trimestre completo de operaciones.

«Durante el primer trimestre de 2026, Polaris ofreció un desempeño operativo resiliente a pesar de vientos en contra temporales, incluyendo mantenimiento programado en Nicaragua y mayores restricciones en la República Dominicana, con impactos parcialmente compensados por sólidos resultados en Perú y contribuciones de nuestro activo eólico en Puerto Rico, lo que subraya la solidez de nuestro negocio subyacente y una sólida posición de liquidez. Continuamos avanzando en iniciativas estratégicas clave y esperamos compartir desarrollos positivos de nuestra cartera en el próximo trimestre mientras seguimos centrados en el crecimiento disciplinado y la creación de valor a largo plazo», dijo Marc Murnaghan, director ejecutivo de Polaris Renewable Energy.

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe. Contribuyente de alto rendimiento y financieramente sólido a la transición energética.