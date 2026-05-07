La salud visual y la cirugía ocular del futuro centran en A Coruña el 41 Congreso SECOIR y 10º SECOMIR 2026

Del 6 al 9 de mayo, A Coruña acogerá el 41º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR), que este año se celebra conjuntamente con el 10º Congreso SECOMIR. La cita reunirá a más de 700 médicos oftalmólogos en una edición especialmente relevante para la oftalmología española, porque integra en un mismo encuentro a expertos consolidados, residentes y jóvenes oftalmólogos.

Bajo el lema ‘Donde la experiencia impulsa el futuro’, el congreso pondrá el foco en una pregunta cada vez más presente entre la población: cómo pueden los avances médicos ayudar a ver mejor, de forma más segura y adaptada a las necesidades de cada persona.

Avances pensados para mejorar la vida diaria de los pacientes

El programa científico abordará las principales áreas de la cirugía ocular implanto-refractiva, con especial atención a la catarata, la cirugía refractiva y las enfermedades de la córnea. Aunque se trata de un encuentro médico, muchos de los temas tienen una repercusión directa en la vida diaria de los pacientes.

Entre ellos destacan la evolución de las lentes intraoculares, que permite adaptar mejor el tratamiento a las necesidades visuales de cada persona; las técnicas de cirugía refractiva, orientadas a corregir defectos como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo; y los avances en el abordaje de patologías corneales como el queratocono.

También se analizará cómo mejorar la indicación quirúrgica, prevenir complicaciones y optimizar los resultados, aspectos clave para ofrecer una atención más segura, rigurosa y basada en la evidencia científica.

Inteligencia artificial y cirugía personalizada: tecnología al servicio de la visión

Uno de los ejes del congreso será el impacto de la inteligencia artificial en la oftalmología. Su aplicación en el diagnóstico, la planificación quirúrgica y el seguimiento del paciente abre nuevas posibilidades para tomar decisiones más precisas y personalizadas.

Asimismo, se tratarán los avances en digitalización del quirófano, cirugía robótica, nuevas herramientas diagnósticas y técnicas quirúrgicas que buscan aumentar la precisión de los procedimientos y mejorar los resultados visuales. El objetivo no es sustituir el criterio médico, sino reforzarlo con tecnología útil, segura y bien evaluada.

Formar mejor para cuidar mejor

La celebración conjunta de SECOIR y SECOMIR refuerza la importancia de la formación de los futuros oftalmólogos. La incorporación de itinerarios específicos para residentes y jóvenes especialistas permitirá trabajar desde las primeras etapas profesionales aspectos esenciales como la toma de decisiones, la práctica quirúrgica, el manejo de casos complejos y la prevención de complicaciones.

El congreso incluirá sesiones de controversia clínica, simposios, cursos prácticos, videosimposios, comunicaciones científicas y formación mediante simuladores y dry labs. En estos espacios se debatirán cuestiones que, aunque técnicas, tienen una consecuencia directa para los pacientes: qué técnica elegir, qué lente intraocular indicar, cómo actuar ante casos complejos o cómo reducir riesgos y mejorar la recuperación visual.

También se abordarán temas emergentes como la sostenibilidad en cirugía ocular, la optimización de recursos en el sistema sanitario y el papel de la innovación en una medicina cada vez más precisa y personalizada.