Uniscopio lanza su Guía de Acceso y Admisión 2026/27 para ayudar a elegir universidad

Uniscopio ha presentado la nueva Guía de Acceso y Admisión a la Universidad 2026/2027, un recurso gratuito e interactivo dirigido a estudiantes preuniversitarios, familias y orientadores que buscan información clara y práctica sobre el acceso a la universidad en España.

La guía nace con un objetivo concreto: ayudar al alumnado a tomar mejores decisiones en un momento en el que elegir qué estudiar y dónde hacerlo resulta cada vez más complejo. El exceso de información, los cambios en los procesos de acceso, la importancia de las notas de corte y la irrupción de nuevas herramientas digitales hacen que la orientación académica sea más necesaria que nunca.

«Esta guía no está pensada solo para informar, sino para ayudar a entender las opciones y tomar decisiones con más claridad y seguridad en tiempos donde contamos con más herramientas que nunca para elegir bien», explican desde Uniscopio.

Entre sus contenidos, la Guía de Acceso y Admisión 2026/2027 incluye información sobre el funcionamiento de la PAU, la fase de acceso, la fase de admisión, el cálculo de la nota, las fechas de Selectividad por comunidad autónoma, la preinscripción universitaria, las becas disponibles, las opciones de movilidad y el alojamiento universitario.

Además, incorpora accesos rápidos a herramientas especialmente útiles para el alumnado, como el buscador de notas de corte, la calculadora de nota de acceso, el comparador de grados, el test de orientación, el simulador PAU y el calendario de becas .

Inteligencia artificial aplicada a la orientación y al estudio

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de recursos vinculados a la inteligencia artificial. La guía dedica varias secciones a explicar cómo utilizar herramientas digitales para estudiar mejor, preparar la PAU, resolver dudas, practicar exámenes, corregir ejercicios y detectar errores de aprendizaje.

El enfoque de Uniscopio no plantea la IA como un sustituto del estudio, sino como un apoyo para mejorar la comprensión, la planificación y la práctica. La propia guía recuerda la importancia de verificar la información y utilizar la inteligencia artificial de forma responsable .

Una herramienta práctica para estudiantes, familias y orientadores

La guía también recoge información sobre grados con mayor proyección, modalidades de estudio presencial, online e híbrida, becas y ayudas, programas de movilidad internacional y universidades públicas, privadas, online y escuelas de negocio por comunidad autónoma.

Con este lanzamiento, Uniscopio refuerza su papel como plataforma gratuita de orientación universitaria, ofreciendo al alumnado recursos para comparar opciones, conocer salidas profesionales, entender el proceso de acceso y preparar con mayor seguridad su entrada en la universidad.

La Guía de Acceso y Admisión a la Universidad 2026/2027 ya está disponible en Uniscopio:

Acceso a la guía digital

Sobre Uniscopio

Uniscopio es una plataforma de orientación académica y universitaria que acompaña a estudiantes en el proceso de elección de estudios, acceso a la universidad y toma de decisiones sobre su futuro formativo. A través de contenidos, herramientas digitales y recursos de orientación, Uniscopio ayuda al alumnado a comparar opciones, conocer universidades y preparar mejor su camino académico.